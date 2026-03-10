A coleira de Moraes e os subservientes fãs de ministro

Viviane Barci de Moraes (E) e Alexandre de Moraes (D), ministro do STF (foto de arquivo). Evaristo Sa / AFP

A Grécia antiga tinha muitas limitações. Um regime de democracia restrita, escravidão, guerras constantes. Mas aquela sociedade tinha uma vantagem sobre nós: às vezes conseguia enxergar o ser humano com mais clareza do que enxergamos hoje.

Esopo, o velho grego contador de fábulas, resumiu dois defeitos humanos que continuam perfeitamente vivos no Brasil de 2026. Dois vícios morais que aparecem sempre que o poder fica desconfortável demais para ser questionado.

O primeiro é a autoenganação.

Está naquela história clássica da raposa que tenta alcançar um cacho de uvas. Ela pula, se estica, tenta de novo, tenta outra vez, tenta três vezes, mas não consegue alcançar a fruta. E então vai embora dizendo que as uvas estavam verdes. Não admite a própria incapacidade, então inventa uma desculpa para preservar a própria vaidade.

O segundo vício é a servidão voluntária.

Em outra fábula, um lobo magro encontra um cão gordo e bem alimentado. O cão vive cercado de conforto: comida, abrigo, segurança. Ele convida o lobo para aquela vida tranquila e o lobo quase aceita, até perceber a marca da coleira no pescoço do amigo. Quando entende que a abundância da vida canina exige obediência e subserviência, ele recua. Prefere a liberdade da floresta à segurança das correntes.

Essas duas fábulas voltaram à minha cabeça ao ler a nota divulgada pelo escritório da advogada Viviane Barci de Moraes.

É um daqueles documentos que parecem escritos para transformar o óbvio em neblina. Não explica o que deveria explicar, não enfrenta o que precisa ser enfrentado e não esclarece nada que realmente importa. A função do texto parece ser apenas pedir ao país que finja não ter visto tudo aquilo que está diante dos olhos de todo mundo.

É aí que entram as raposas.

Gente que olha para as informações já reveladas e decide que é melhor fingir que as uvas estão verdes. Porque admitir que existe um problema institucional seria incômodo demais. Mais fácil negar, relativizar, mudar de assunto ou transformar qualquer pergunta em suspeita moral.

E há também muitos cães domésticos.

Gente perfeitamente disposta a aceitar a coleira desde que o dono da corrente tenha colocado o adversário político certo na cadeia. Desde a prisão de Jair Bolsonaro, uma parte do país decidiu que não precisa mais fazer perguntas, cobrar explicações ou vigiar o poder.

Se o resultado político parece satisfatório, o método deixa de importar. E quem ousa levantar dúvidas vira imediatamente suspeito – isso quando não vira inimigo.