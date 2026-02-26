Os miseráveis não querem ganhar R$ 46 mil

No plenário do Supremo Tribunal Federal, discutia-se algo elementar: se o teto do funcionalismo – hoje em R$ 46.366,19, o subsídio dos próprios ministros da Corte – vale mesmo ou se é apenas um enfeite constitucional. Flávio Dino e Gilmar Mendes concederam liminares suspendendo pagamentos acima desse limite. O debate é técnico, mas a ferida é moral.

Porque o teto, no Brasil, virou conceito decorativo. Uma espécie de rooftop institucional: você entra pelo elevador principal, paga o drink superfaturado da verba indenizatória e aprecia a vista panorâmica da criatividade contábil. Auxílio disso, indenização daquilo, licença convertida em dinheiro, férias acumuladas, simetria, autonomia administrativa. O teto passou a seguir a lógica da ex-presidente Dilma Rousseff sobre metas: não vamos impor um teto, aí quando a gente estourar o teto, a gente dobra o teto.

Os números não ajudam a defender a ficção. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, mais de R$ 20 bilhões foram pagos acima do teto nos três Poderes. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a média mensal de magistrados passou dos R$ 100 mil. Em Santa Catarina, aposentados ultrapassaram R$ 2,6 milhões no ano. Tudo “dentro da norma”. Sempre dentro da norma.

E então, em meio à discussão no STF, sobe à tribuna uma juíza do Trabalho aposentada, Cláudia Márcia de Carvalho Soares, representando uma associação de magistrados. O que era uma discussão sobre constitucionalidade vira um momento de antologia. Ela afirmou que juízes de primeiro grau “não têm nem água” nos locais de trabalho. Falou da falta de “lanche e café”. Disse que a carreira está sendo desvalorizada, que eles não ganham nem carro oficial e que o salário de R$ 46 mil é pouco, porque eles ainda precisam contribuir com o INSS. No que pra mim foi o ápice de seu discurso, ela questionou: “se o salário mínimo é reajustado todos os anos, por que o subsídio da magistratura não é?”

Talvez porque o salário mínimo seja, por definição, mínimo.

A magistrada aposentada que evocou esse drama recebeu, em dezembro passado, R$ 113 mil. Nos meses anteriores, mais de R$ 90 mil. Média de R$ 60 mil por mês no ano, cerca de 30% acima do teto.

Julgamento iniciou na tarde desta quarta-feira (25). Luiz Silveira / STF

Num país em que a renda média do trabalhador gira em torno de R$ 3 mil, em que milhões vivem com um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.600, se apertando por infinitas horas no trânsito, no transporte público, a cena é de um descolamento quase artístico da realidade. Reclama-se da falta de valorização da carreira, da ausência de benefícios, da necessidade de reajustes equivalentes ao salário mínimo. Pergunta-se por que o mínimo é corrigido e o subsídio não.

O que está em julgamento não é apenas uma rubrica orçamentária, mas a ideia de limite. É a noção de que a Constituição vale também para quem a interpreta. Dino falou em descontrole. Gilmar afirmou que o teto virou piso ordinário. Ambos, cada um com seus próprios interesses e protagonismos num Supremo ainda chamuscado por outras crises, tentam passar a mensagem de arrumação interna.

E a reação corporativa mostra o tamanho do problema.

Quando se fala em responsabilidade fiscal, o alvo costuma ser o professor, o enfermeiro, o servidor da ponta. Discute-se corte, congelamento, sacrifício coletivo. Mas quando o debate alcança o topo das carreiras jurídicas, a conversa fica sofisticada, técnica, cheia de exceções nobres.

Não é uma cruzada contra o serviço público, e sim um pedido singelo de coerência. Se a Constituição estabelece um limite, ele não pode ser driblado por adjetivos criativos. Se o modelo está errado, que o Congresso o mude às claras. O que não dá é para tratar teto como sugestão e indignação social como exagero populista.