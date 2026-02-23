O dia em que relativizamos o estupro

O TJMG entendeu que havia “peculiaridades” no caso e absolveu o acusado. Euler Junior/TJMG / Divulgação

Há decisões judiciais que provocam debate. Outras, perplexidade. E há aquelas que nos obrigam a revisitar fundamentos básicos de civilização. A absolvição, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos está nesse último grupo.

Em primeira instância, ele havia sido condenado a nove anos e quatro meses de prisão. Porque a lei é cristalina: relação sexual com menor de 14 anos é crime. Não importa se a menina diz que “consentiu”. Não importa se chama o sujeito de “marido”. Não importa se os pais sabiam ou permitiam. A vulnerabilidade é absoluta. Está no Código Penal. Está pacificada no STJ. É uma linha traçada para não ser negociada.

Ainda assim, a maioria da 9ª Câmara Criminal entendeu que havia “peculiaridades” no caso. O relator, desembargador Magid Nauef Láuar, entendeu que existia um “vínculo afetivo consensual”. Que havia “aquiescência dos genitores”. O voto foi acompanhado pelo desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo e os dois formaram maioria para absolver.

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A única que disse não a esse raciocínio foi a desembargadora Kárin Emmerich. Foi ela quem lembrou o básico: menor de 14 anos não tem capacidade para consentir. A presunção é absoluta, não é relativa ao contexto, não depende da narrativa, não muda porque o caso é “peculiar”. É curioso como, nessas horas, é sempre necessário que uma mulher reafirme o óbvio que já está escrito.

Quando o Judiciário começa a considerar elementos como afeto ou contexto familiar para relativizar essa presunção absoluta, abre-se um precedente perigosíssimo porque a regra deixa de ser objetiva e passa a depender da interpretação do caso concreto. E isso, em matéria de proteção da infância, é um escárnio.

A legislação brasileira traçou uma linha clara ao fixar 14 anos como marco. Não por acaso, não por moralismo, mas porque reconhece a assimetria estrutural entre uma criança e um adulto. Idade, poder, experiência, dependência emocional – tudo pesa. Não se trata de discutir sentimentos. Trata-se de reconhecer desigualdades profundas. A lei parte exatamente dessa premissa.

O argumento de que não houve violência ou coação explícita também merece reflexão. A figura do estupro de vulnerável foi criada justamente para afastar essa exigência. Porque nem toda violência é física. Nem toda coação é visível. E nem toda criança tem ferramentas para reconhecer ou verbalizar abuso.

Eu tenho uma filha que nasce em junho, a Laila. E confesso que falar sobre isso mexe muito comigo. Eu já disse e repito: assim que ela aprender a andar, vai aprender a se defender, porque o mundo é duro demais e nós estamos sozinhos. Escrevo isso com um nó na garganta, porque a gente cresce acreditando que o Estado é a última barreira contra a violência mas, aparentemente, não é.

Não adianta falarmos toda semana em feminicídio, em violência contra a mulher, em políticas públicas, se na Justiça a proteção começa a ser relativizada por interpretações que abrem brecha onde não deveria existir brecha.

Porque, se o afeto pode relativizar a vulnerabilidade, então a vulnerabilidade deixa de ser absoluta. Passa a ser circunstancial. Passa a depender da narrativa que melhor soe no plenário. E a partir daí, qualquer limite vira matéria de argumentação elegante.

Não se trata de um detalhe técnico. Trata-se do fundamento mínimo que separa uma sociedade que protege crianças de uma sociedade que começa a explicar por que, naquele caso específico, talvez não fosse bem assim.

Há coisas que precisam ser inegociáveis. A infância é uma delas.

Se o Judiciário começa a turvar esse limite, não estamos diante apenas de uma decisão polêmica. Estamos diante de uma corrosão silenciosa do que ainda restava como consenso básico. E quando a proteção da criança vira exceção interpretativa, o problema já não é só jurídico. É civilizatório.