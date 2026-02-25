O caso que não para de piorar

Homem disse ao CNJ ser vítima de tentativa de abuso sexual por desembargador quando tinha 14 anos. Euler Junior / Divulgação / TJMG

Certas palavras conseguem encolher crimes. “Vínculo.” “Afeto.” “Brincadeira.” Elas parecem inofensivas até o dia em que são usadas para explicar o inexplicável. Foi exatamente isso que aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Primeiro, a absolvição de um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12. Agora, a revelação de que o próprio relator do caso é alvo de denúncia por tentativa de abuso quando a vítima tinha 14 anos.

O caso já era escandaloso e agora ficou estrutural.

A decisão da 9ª Câmara Criminal não foi apenas controversa. Foi uma tentativa sofisticada de contornar o que a lei escreveu de forma inequívoca. Vulnerabilidade, até os 14 anos, é absoluta, e não um detalhe interpretativo. É uma escolha civilizatória, é o Estado dizendo que infância não é terreno de negociação.

Mesmo assim, dois desembargadores entenderam que havia “peculiaridades”, que havia um “vínculo afetivo consensual”. A expressão soa quase poética e é justamente isso que a torna perigosa: porque afeto não anula assimetria.

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Não foi só um voto. Foi um aviso de que, com o vocabulário certo, até uma linha que parecia inegociável pode virar opinião.

E aí entra o novo capítulo. O primo do desembargador Magid Nauef Láuar relatou ao CNJ que sofreu tentativa de abuso por parte do magistrado quando tinha 14 anos. Disse que, logo após o episódio, recebeu uma ligação pedindo silêncio. Que teria sido “uma brincadeira”, um “momento de estresse”.

“Brincadeira”, nesse contexto, não é só uma palavra infeliz. É o jeito mais barato de transformar violência em mal-entendido, o recurso clássico de quem tenta rebaixar o trauma para caber numa justificativa qualquer. E quando essa tentativa parte de alguém que veste toga, o problema deixa de ser apenas individual e passa a ser institucional.

É preciso dizer com rigor: denúncia não é condenação. Isso cabe ao processo, ao contraditório, ao CNJ. Mas a denúncia ilumina algo maior, porque mostra como ambientes de poder tendem a produzir silêncio, como reputações se blindam, como vítimas hesitam, como tudo parece sempre grande demais para ser enfrentado.

Nada disso surge do nada. A absolvição do abusador da menina de 12 anos não caiu do céu. Ela brota de uma cultura jurídica que acredita que tudo pode ser contextualizado e que infância pode ser interpretada.

Tanto que até a ONU precisou reafirmar o óbvio: qualquer relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Não importa consentimento. Não importa aval familiar. Não importa narrativa doméstica. Entre 2021 e 2023, mais de 164 mil casos de estupro ou estupro de vulnerável foram registrados no Brasil envolvendo vítimas de zero a 19 anos sendo a imensa maioria formada por meninas, dentro de casa, com conhecidos.

Portanto não é apenas um ponto fora da curva, é uma epidemia social.

O problema já não é só um voto nem só um desembargador. O problema é a naturalização da blindagem, essa sensação amarga de que a toga protege mais do que a infância.