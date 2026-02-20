Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Relator, vítima e xerife
Opinião

A República não cabe numa toga

Crítica institucional não é caso de polícia, e ministro não é sinônimo de Estado

Gabriel Sant'Ana Wainer

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