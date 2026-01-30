Quando o exagero vira norma: o estudo sobre consumo de álcool que revela muito sobre os tempos atuais

Estudo sobre consumo de álcool entrevistou 8,5 mil pessoas. barmalini / stock.adobe.com

Um estudo recente divulgado pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) — organização independente que monitora padrões de consumo de álcool e seus impactos na saúde pública — traça um retrato amplo do uso de álcool e drogas entre jovens brasileiros. Foram mais de 8,5 mil entrevistados em todas as capitais do país e os dados ajudam a organizar o debate.

O que realmente salta aos olhos é a coerência interna do quadro. Nada ali parece deslocado do tempo em que vivemos.

Segundo o levantamento, 71,6% dos jovens relataram já ter consumido álcool na vida, e 66,5% beberam no último ano. Cerca de 30% utilizaram alguma droga ilícita, sobretudo cannabis. Entre quem consome álcool, o uso de outras substâncias é muito mais frequente: a maconha aparece em 36% dos casos, contra 5% entre os que não bebem. O álcool surge menos como exceção e mais como eixo estruturante dos padrões de consumo.

E isso acontece num país que, ao mesmo tempo, fala mais de saúde mental, de autocuidado, de limites e de bem-estar do que jamais falou. Mas a contradição é apenas aparente: o excesso não é um desvio do nosso tempo, é a sua gramática.

Vivemos numa época em que quase tudo se organiza pela lógica da performance. Trabalha-se performando produtividade, opina-se performando indignação, ama-se performando intensidade.

Até o sofrimento precisa ser exposto, explicado, validado. A moderação perdeu apelo, o meio-termo parece pouco expressivo e o silêncio soa estranho. Nesse ambiente, o excesso não é um desvio, é uma linguagem socialmente compreendida.

O estudo aponta que cerca de 23% dos jovens bebem mais de uma vez por semana e identifica diferenças relevantes entre grupos: homens consomem mais, jovens com menor escolaridade aparecem mais associados ao uso de drogas mais danosas e jovens que relatam experiências sexuais com pessoas do mesmo sexo apresentam prevalências mais altas de consumo. Não como traço moral, é claro, mas como dado de vulnerabilidade social.

Esse dado não deveria ser lido apenas sob a chave do risco individual. Ele fala de pertencimento precário, de trajetórias em que o reconhecimento social é mais instável, mais condicionado, mais exigente. Onde errar custa mais caro e acertar nunca parece suficiente. O excesso, aí, funciona como anestesia e como afirmação. É fuga e é identidade.

Isso dialoga com um clima cultural mais amplo. O mesmo tempo que naturaliza discursos extremos, certezas absolutas e conflitos performáticos é o tempo que perdeu familiaridade com limites. A política virou espetáculo porque o espetáculo se tornou linguagem dominante. O algoritmo não recompensa o razoável, a cultura tampouco.

O estudo do CISA não revela um desvio geracional. Ele ajuda a ler um espírito do tempo. Uma sociedade que estimula intensidade contínua, mas oferece pouco amparo quando ela cobra a conta. No fundo, o problema não é ir longe demais. É viver num mundo que já não sabe muito bem onde termina o “longe demais”.

