Feminicídios escancaram a falência da burocracia do Estado

Em 2025, Estado registrou 80 mulheres assassinadas e 264 tentativas de feminicídio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Enquanto Brasília se ocupa de inquéritos, notas técnicas, disputas de bastidor e egos inflamados, o Brasil real segue se impondo do jeito mais brutal possível: pelo corpo de mulheres mortas. Não como exceção ou acidente, mas como padrão, como rotina.

Na manhã desta quinta-feira, em Novo Barreiro, Marlei de Fátima Froelick, 57 anos, foi assassinada a tiros pelo companheiro. Ele estava escondido no mato, esperando por ela.

Marlei tinha feito tudo o que o Estado manda fazer: denunciou, registrou ocorrência, pediu medida protetiva. Teve o pedido indeferido, recorreu. E então a medida foi concedida na véspera do seu assassinato.

Não chegou a tempo, claro.

Esse “não chegou a tempo” é, talvez, a frase mais honesta para definir o feminicídio no Brasil. A lei existe, o discurso existe, a política pública, no papel, existe. O que quase nunca existe é a proteção concreta antes do tiro, da faca, do soco, do último ataque.

Com a morte de Marlei, o Rio Grande do Sul chegou ao 11º feminicídio em menos de um mês. Um caso a cada dois dias e meio. Mais do que todo o mês de janeiro do ano passado. Isso num Estado que fechou 2025 com 80 mulheres assassinadas e 264 tentativas de feminicídio. Não é ruído estatístico, é um alarme.

Em São Paulo, o maior Estado do país, o número assusta ainda mais: 266 mulheres assassinadas em 2025. Recorde da série histórica. Uma escalada contínua, apesar de o governo ter desenvolvido aplicativos, protocolos, campanhas, botões de pânico, tornozeleiras, cabines, slogans e coletivas.

A explicação oficial vem sempre com o mesmo roteiro: parte do aumento seria melhora nos registros, parte reenquadramento jurídico, parte mais confiança das vítimas em denunciar. Tudo isso é verdade. Mas nada disso explica a repetição, a frequência, a crueldade. Nada disso explica por que tantos casos já tinham histórico, sinal, alerta, registro.

No fundo, o feminicídio escancara a falência do tempo do Estado. O Estado é lento, o agressor, não. O Estado exige prazo, formulário, intimação. O agressor age no ciúme, no ódio, no sentimento de posse. A burocracia pede paciência, mas a violência não espera.

A violência raramente começa com o golpe final. Ela começa com controle, humilhação, uso cotidiano do poder para apagar o outro. Começa quando o abuso vira rotina e a rotina vira regra.

Marlei não morreu por falta de lei, de alerta ou de polícia. Morreu porque o Estado, mais uma vez, chegou depois. Depois do formulário, da assembleia, da concessão. Depois do “agora vai”.

No Brasil, a promessa de proteção costuma chegar sempre atrasada. E quem paga esse atraso, quase sempre, são mulheres que acreditaram que, ao menos desta vez, o Estado chegaria antes.