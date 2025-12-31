Retrospectiva de um país sem “reset”

Presidente Lula (D) encontrou-se com Donald Trump em outubro, na Malásia. RICARDO STUCKERT / Brazilian Presidency

31 de dezembro tem esse charme meio infantil de nos convencer que existe um botão “reset” escondido no calendário. Vira a página, pronto: vida nova, país novo, juízo novo, e aquela lista de promessas que começa com “vou” e termina com “depois do Carnaval”.

Mas o melhor do fim de ano, para mim, nunca foi a ilusão. É a reorganização. A chance de abrir a gaveta, separar o que é tralha do que é importante e, com alguma honestidade, admitir aquilo que não queremos repetir.

Se eu tivesse que resumir nosso 2025 político numa frase que não fosse melodramática nem otimista demais, eu diria assim que o Brasil passou o ano inteiro tentando transformar o óbvio em debate.

O óbvio de que instituição não é torcida. O óbvio de que regra não é acessório. O óbvio de que um país não pode viver eternamente à base do “na prática” e do “vamos ver”. O óbvio de que “pacificação” costuma ser só o nome bonito que a política dá para um atalho.

A gente teve um elenco fixo, desses que aparecem tanto que viram parte do mobiliário. Lula como o presidente que tenta governar com o Congresso no cangote, sempre naquela mistura de esforço real e improviso crônico. Bolsonaro como um fantasma robusto, com um talento raro: mesmo quando não está na urna, continua organizando o debate. Alexandre de Moraes como rosto do Supremo em tempo real, o personagem que atrai sobre si a discussão que deveria ser sobre limites e ritos. E Donald Trump como aquele fator externo que virou assunto doméstico, como se a geopolítica tivesse sido terceirizada para a mesa do bar.

E aí vem o truque mais curioso do ano: a linguagem.

Porque 2025 foi o ano das palavras que querem parecer neutras. Dosimetria. Pacificação. Conciliação. Ajuste. Harmonização. Termos de manual, cheirosos, que chegam com a promessa de que ninguém vai se sujar. Só que, no Brasil, a expressão “técnico” muitas vezes funciona como um aviso. Quando alguém começa a vender “solução técnica”, prepare-se: tem política crua e um pouco de esperteza vindo junto.

E isso não se restringiu a Brasília. O Brasil também viveu seu lado “picaretagem cultural”, que é menos divertido do que parece. A capacidade de enxergar comunismo numa arrumação de sandália. A facilidade com que uma propaganda vira guerra religiosa. A pressa em transformar qualquer assunto num teste de identidade: “quem você está defendendo?”. Como se jornalismo fosse camisa de time e a realidade tivesse que escolher um lado para ser aceita.

No fundo, foi um ano de “como se”.

Como se a verdade fosse opcional. Como se o fato fosse uma provocação. Como se pedir “prova” fosse sempre uma atitude nobre, e não, muitas vezes, um jeito covarde de dizer “não quero acreditar porque isso atrapalha o meu personagem preferido”.

E, enquanto isso, a vida real passou. Passou com crimes que mostram o quanto o Estado ainda é reativo, sempre chegando depois, sempre correndo atrás do prejuízo. Passou com escândalos que se repetem com aquela previsibilidade indecente de série longa em que troca-se o título do episódio, mas os vícios do roteiro permanecem.

Só que eu não quero terminar o ano com a sensação de que o Brasil é um fracasso inevitável. Isso seria, além de deprimente, preguiçoso. O país é grande demais para caber numa sentença de desânimo.

O que eu vi ao longo do ano, apesar de tudo, foi muita insistência. O brasileiro tem um defeito e uma virtude que andam de mãos dadas. A gente se acostuma rápido com o absurdo, mas também se indigna rápido com ele. Nem sempre na ordem certa, nem sempre com inteligência, muitas vezes com teatralidade, é verdade. Mas se indignar é uma forma de recusar a normalização.

E talvez essa seja a nossa chance para 2026. Não a promessa boba de que “vai dar tudo certo”. Mas uma ambição mais adulta: que o país pare de confundir fidelidade com cegueira. Que a gente tenha coragem de mudar de opinião quando os fatos mudam. Que a gente troque o conforto do fandom pelo incômodo das instituições, que é o preço da civilização.

Ano novo não apaga a conta. Mas pode, com sorte e algum caráter, ajudar a gente a parar de fingir que ela não existe.