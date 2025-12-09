Quem tem medo de um Código de Ética?

Ministros Fachin (E), que é presidente do STF, e Dias Toffoli (D). Montagem de Rosinei Coutinho e Gustavo Moreno / STF

O ministro Edson Fachin está tentando fazer algo que, em teoria, deveria ser óbvio: devolver um mínimo de moralidade a uma Corte que passou os últimos tempos se especializando em produzir escândalos. Enquanto o noticiário ainda digere o caso do jatinho com Dias Toffoli rumo à final da Libertadores, o presidente do STF se movimenta, silenciosamente, para criar um código de ética específico para ministros de tribunais superiores.

Não é que hoje não exista regra. Há o Código de Ética da Magistratura Nacional, que fala em transparência, integridade, decoro, prudência. Determina que juízes devem evitar situações que comprometam a confiança pública e exige que o comportamento, público e privado, seja compatível com a dignidade do cargo. Na prática, porém, muitos ministros do Supremo parecem se considerar algo além de juízes, como se aquela moldura não os alcançasse. O recado que passa é que isso só vale para o “andar de baixo” do Judiciário. Lá em cima, a régua é outra.

Fachin quer ir além desse “teoricamente” e importar o modelo de quem leva o assunto a sério há muito tempo: o Tribunal Constitucional alemão. Lá, há regras claras para quase tudo o que, aqui, costuma ser tratado como zona cinzenta. Limite de cachê por palestra, transparência sobre quem paga e quanto, restrições à presença em eventos privados bancados por empresas com ações em julgamento, critérios para recebimento de presentes, quarentena após a aposentadoria, teto de ganhos fora do contracheque e obrigação de divulgar os valores recebidos. Nada de revolucionário, apenas o básico de um país que decidiu que autoridade não é sinônimo de privilégio.

O problema é que, no Brasil, a única coisa alemã que funciona sem sobressaltos atende pelo nome de Colina Verde e serve chucrute em Nova Petrópolis. O resto empaca na nossa tenebrosa cultura política. Mal a ideia de um código mais duro apareceu, já surgiu um “centrão do Judiciário” irritado, dizendo que isso fere a autonomia do Poder, engessa a Corte, afronta as tradições. A palavra “tradição”, na boca de quem gosta de avião particular, é sempre um sinal de alerta.

Tradição, para a maioria de nós, é comer rabanada no Natal, procurar o coelhinho na Páscoa, vestir branco no Ano-Novo. Viajar em jatinho com advogado de empresário que tem interesse em julgamento no Supremo, cantar em resort patrocinado por quem mais tarde bate à porta do gabinete, vender palestra caríssima para quem um dia estará na tribuna pedindo uma decisão favorável… se isso virou tradição, talvez seja um bom momento para abolir o costume. Nem toda prática repetida merece ser preservada. Algumas exigem, justamente, um ponto final.

A pergunta óbvia, então, fica no ar: se o Supremo é tão ético quanto dizem os ministros que torceram o nariz para o novo código, por que tanto medo de colocar essa ética no papel? Se está tudo tão dentro da liturgia, por que é tão difícil escrever preto no branco: “não pode viajar em avião particular de parte interessada em processos na Corte”? “Não pode receber cachê astronômico de quem, amanhã, será parte num julgamento”? Ser transparente não deveria ameaçar ninguém que se orgulha da própria conduta.

Em um país em que um ministro consegue dizer, com naturalidade, que é “normal” pegar carona em jatinho ao lado do advogado de um réu bilionário, qualquer tentativa de organizar um código de conduta vai enfrentar resistência, sabotagem e ironias de bastidor. Talvez a medida mais urgente não seja importar a regra alemã, mas importar um pouco da vergonha que faz a regra valer lá. Porque papel, sozinho, não constrange ninguém. O que constrange é a possibilidade real de punição e a pressão de uma sociedade que se recusa a achar isso tudo aceitável.

E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre eles e passa a ser, também, sobre nós. Porque não basta apontar o dedo para um STF descontrolado, autorreferente, que escolhe a quem se submete e quem pode fiscalizá-lo. Há um grau de cumplicidade social na forma como tudo isso é recebido. Nós ouvimos explicações técnicas sobre sorteios, liturgias, hermenêuticas, autonomias de Poder e seguimos a vida, como se fosse normal uma Corte que pega carona em jato, centraliza um escândalo bilionário em sigilo e ainda redefine, por conta própria, as regras de quem pode bater à sua porta.