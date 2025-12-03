O país onde juízes pensam que são deuses

Gilmar Mendes definiu que só a PGR pode pedir impeachment de ministros da Suprema Corte (foto de arquivo). Félix Zucco / Agencia RBS

Eu não sei exatamente em que momento a teoria dos “freios e contrapesos” de Montesquieu virou quase um conto de fadas por aqui, mas dá pra perceber que foi antes de 2025. Nos livros, a história é elegante: três poderes, cada um limitando o outro para ninguém mandar sozinho. Na prática, a cena de ontem é bem outra: um ministro do Supremo redesenhando, sozinho, as regras de como ministros do Supremo podem ser responsabilizados por eventuais crimes.

O impeachment de integrantes da Corte sempre foi um extintor de incêndio pendurado na parede da Constituição: excepcional, mas previsto. Agora, virou peça de museu trancada. Só a Procuradoria-Geral da República pode começar o processo, o Senado precisa juntar uma supermaioria quase impossível e o conteúdo das decisões, de preferência, nem se discute. O mecanismo continua existindo no texto, mas a vida real foi reorganizada para que nada chegue até o fim.

Leia Mais Gilmar Mendes define que só a PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

No papel, a justificativa é sedutora: proteger o Judiciário de perseguição, evitar “impeachment abusivo”, impedir que o Senado vire balcão de ódio contra o STF.

O risco existe, claro. Mas havia outros caminhos: critérios claros, procedimento transparente, filtro duro contra aventura. Em vez disso, a solução escolhida foi erguer mais um muro em torno de quem já vive cercado. Eles pensam que são deuses, que são imperadores.

Não são.

Tudo isso acontece justamente quando o Senado trava um embate com o Planalto pela próxima vaga no Supremo. Sabatina cancelada, indicação segurada, clima azedo. No meio desse tabuleiro, aparece uma liminar que encolhe o poder político do Senado sobre os ministros. No discurso, parece um ajuste técnico. No efeito concreto, é mais uma camada de blindagem.

Inclusive, fica o questionamento ao leitor: qual é a diferença da PEC da Blindagem, corretamente achincalhada por todos os setores da sociedade civil, e essa canetada execrável de Gilmar Mendes? Não há.

Ficamos presos entre dois exageros que se alimentam: de um lado, quem sonha em transformar impeachment de ministro em rotina de rede social; de outro, um tribunal que reage à histeria construindo um castelo cada vez mais alto ao redor de si. Democracia não é nenhuma dessas duas coisas. Não é juiz tratado como figura sagrada, nem senador em campanha permanente. Democracia é regra clara, canal de controle funcionando e poder com um medo saudável de prestar contas.

Mudar as regras do jogo não é um medo saudável, é um medo auto-acusatório.

Quando quem segura a caneta começa a decidir também quanto medo quer sentir, a velha ideia de freios e contrapesos perde força e ganha só retórica. E a pergunta que sobra pra gente, aqui embaixo, é menos teórica do que parece: se todo mundo jura que está protegendo a democracia, quem é que ainda está disposto a protegê-la também da tentação de se blindar demais?