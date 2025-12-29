Gabriel Sant'Ana Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Debate público
Opinião

O país dos procedimentos invertidos

No caso do Banco Master, o foco se deslocou do esclarecimento dos fatos e passou a flertar com “como colocar o Banco Central no centro da cena?”

