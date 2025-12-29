O país dos procedimentos invertidos

Dono do Master vai à acareação com BC e BRB. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

O Brasil tem um talento especial para transformar debate público em torcida. E, quando o debate vira torcida, a pergunta não é “o que está acontecendo?”, é “de que lado você está?”. Estamos vendo isso no rolo do Banco Master: basta aparecer um conjunto de fatos constrangedores, uma apuração incômoda, uma suspeita plausível de impropriedade, e imediatamente surge a patrulha do “cadê a prova?”, como se jornalismo fosse audiência de custódia e como se o mundo real só existisse depois do carimbo. Dúvida é saudável. Devoção, não. E o problema da devoção é que ela não quer entender o caso, ela quer proteger o ídolo.

Mas o ponto central aqui nem é o ruído da internet. É o procedimento. Porque, de uns dias para cá, o caso parece ter mudado de eixo. Deixou de ser “o que houve no Banco Master?” e passou a flertar com “como colocar o Banco Central no centro da cena?”. E aí entra a acareação ordenada pelo ministro Dias Toffoli, uma acareação marcada antes mesmo de depoimentos formais, pondo em confronto investigados e um representante do regulador que nem figura como investigado.

Isso não é detalhe técnico, é uma excrescência. É a diferença entre buscar provas e montar ambiente. Acareação é instrumento de produção probatória para confrontar versões já apresentadas. Ela pressupõe que existam narrativas formalizadas, contradições claras, declarações que possam ser comparadas palavra por palavra. Sem depoimentos colhidos, sem versões consolidadas, o que se “confronta” ali? Na prática, cria-se um palco, um cenário em que o investigado pode performar, insinuar, pressionar, plantar dúvida, transformar o regulador em personagem e, no limite, empurrar a história para a tese de “falha do Estado”. É a inversão perfeita: o banco liquidado vira quase vítima; o fiscalizador vira suspeito moral.

O Banco Central, por sua vez, pede esclarecimentos sobre o papel do seu diretor na audiência. Ele vai como testemunha, acusado ou ofendido? E recebe uma resposta que é, por si só, um sintoma: não é investigado, mas sua presença seria “de especial relevância”. Traduzindo: você não é parte, mas venha aqui sentar na arena com quem é. Daí o BC avaliar entrar com mandado de segurança para evitar a participação. Essa frase, por si, deveria humilhar qualquer democracia. Estamos falando aqui da autoridade monetária do país cogitando recorrer ao Supremo para não ser usada num ato determinado pelo próprio Supremo. Não é possível que isso não incomode todo mundo.

Democracia é limite, forma e prudência

E é aqui que o risco institucional fica evidente. Mesmo que, ao final, haja punição aos culpados, o caminho importa. Um Supremo que se comporta como parte, que parece operar muito além do limite da prudência, entrega à defesa o presente mais valioso que ela poderia receber: o discurso da contaminação, da nulidade, da perseguição. Não precisa inocentar ninguém, basta bagunçar o processo. E quando o processo vira espetáculo, o país não ganha “transparência”, ganha munição para quem quer desmontar investigações, intimidar técnicos e reescrever o enredo.

Se a intenção fosse realmente esclarecer fatos, a lógica seria outra: ouvir, registrar, cruzar linhas do tempo, entender decisões colegiadas e mapear responsabilidades com método. Acarear antes dos depoimentos é surreal, sim, e é também uma escolha. E escolhas, no Estado de Direito, têm custo.