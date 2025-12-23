Ministro ou lobista de banqueiro?

Escritório da esposa do ministro manteve contrato com o Banco Master, prevendo 3 milhões de reais por mês durante anos. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

Deve ser muito confortável morar no Brasil infantil, onde o perigo é uma Havaianas no fundo do comercial e não um telefonema no topo da República.

Porque, enquanto o país se entretém com o hospício pop, aparece a apuração da brilhante Malu Gaspar, do jornal O Globo: Alexandre de Moraes teria procurado Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, ao menos quatro vezes para “pedir pelo Master” junto ao BC, inclusive com encontro presencial. “Pedir” é a palavra educada. “Pedir” é o eufemismo que a gente usa quando quer evitar o verbo certo, aquele que dá processo, mas também dá vergonha.

E aqui não tem frescura semântica: ministro do Supremo não é despachante de banco. O STF não é sala de espera de instituição financeira. Banco Central não é balcão de atendimento para autoridade com pressa, simpatia pelo dono do banco e vontade de “ajudar”. A função do regulador, numa democracia minimamente adulta, é justamente ser imune a charme, sobrenome, toga e telefonema.

O enredo fica ainda mais indigesto quando você junta o contexto. O escritório de Viviane Barci, esposa do ministro, manteve contrato com o Banco Master, prevendo 3 milhões de reais por mês durante anos. Aí o brasileiro abre o jornal e é obrigado a fazer aquela ginástica mental humilhante: “não, calma, deve ter uma explicação muito técnica, muito lícita, muito…” E, logo depois, lê que o patrimônio dela teria crescido 232% em um ano, saltando de 24 para quase 80 milhões. Ninguém é condenado por patrimônio, mas também ninguém é absolvido por cara de paisagem. Num caso com esse cheiro, a regra deveria ser simples: luz acesa, esclarecimento público, linha do tempo na mesa. Mas não.

O detalhe mais revelador, pra mim, é o comportamento do próprio Banco Central. Galípolo, há pouco tempo, disse numa coletiva de imprensa sobre o Master que está tudo documentado: reuniões, mensagens, comunicações. Na época, achava-se que era um recado para os políticos. Não deixa de ser, também.

A gente chegou no estágio de putrefação institucional em que o presidente do Banco Central precisa avisar que tem ata e print, como quem diz: “se tentarem me empurrar pra fogueira, eu tenho prova de que estavam aqui comigo”. Isso não é governança. Isso é autodefesa.

E quando a história encosta no andar de cima, vem o modo padrão: sigilo. Fecha a porta, baixa a luz, controla o acesso, administra o tempo. A transparência brasileira é isso: você pode até ficar sabendo que houve “pedido”, mas não pode ver o conjunto. Você ouve o barulho, mas a porta continua fechada. É sempre a mesma pedagogia perversa: para o público, a névoa; para os poderosos, o corredor.

No fim, o escândalo aqui não é só o Master. É a naturalidade com que autoridades se comportam como se o país fosse um grupo de WhatsApp. “Me dá um retorno”, “vê isso pra mim”, “resolve lá”. Se for tudo absolutamente regular, ótimo: então que se mostre, que se explique, que se enquadre no rito, preto no branco. Se não for, pior ainda: porque aí não é tropeço. É método.

E método, no Brasil, quando pega, vira costume. E costume, quando vira costume, vira regra não escrita. Aí sim a gente entende por que o país adora discutir sandália: dá menos trabalho do que encarar o fato de que tem gente grande demais se acostumando a não dever explicação a ninguém.