Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Escândalo
Opinião

Ministro ou lobista de banqueiro?

Alexandre de Moraes teria procurado Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, ao menos quatro vezes para “pedir pelo Master” junto ao BC

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS