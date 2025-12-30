Gonet decide que tatu pode subir em toco

O procurador-geral da República Paulo Gonet. Antonio Augusto / STF/ Divulgação

Existe uma expressão nordestina que deveria ser matéria obrigatória em Brasília, de preferência na posse de todo mundo que assume cargo com crachá dourado. “Tatu não sobe em toco.” Se você encontrar um tatu em cima de um toco, desconfie. Não é evolução da espécie, nem iluminação espiritual. Alguém colocou o bicho ali. E, no Brasil, o que mais tem é tatu no toco. Principalmente naquela praça onde ficam o Supremo, o Congresso e o Planalto, esse triângulo amoroso da nossa vida pública.

A novidade da vez é que o procurador-geral da República decidiu que não identificou indícios concretos para apurar a suspeita de pressão do ministro Alexandre de Moraes sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no caso do Banco Master. E decidiu também que não viu ilegalidade no contrato de R$ 129 milhões do escritório da esposa do ministro com o banco. O pacote completo do “nada a ver”. O mesmo “nada a ver” que, por algum motivo, costuma chegar rápido quando o assunto encosta no andar de cima.

O brasileiro comum foi treinado a aceitar que “investigar” é sinônimo de “condenar”. Não é. Investigar é justamente o contrário, é o mecanismo civilizado para separar fato de boato, interesse público de fofoca, coincidência de arranjo. Só que, na prática, a gente vive um modelo peculiar: se o caso envolve CPF pequeno, suspeita vira procedimento. Se envolve toga, suspeita vira opinião. E opinião, no Brasil oficial, não se apura. Se arquiva.

É aí que a metáfora do tatu no toco encaixa como luva. Porque não é “o acaso” que faz um caso desse tamanho subir, ganhar sigilo, ganhar ritos estranhos, ganhar conduções que parecem mais preocupadas em organizar o ambiente do que em organizar os fatos. E não é “a normalidade” que faz o país discutir, em pleno escândalo jurídico-bancário, uma acareação antes de depoimentos, como se o objetivo fosse produzir esclarecimento, e não um palco. Quando o enredo começa a parecer escrito, a função da PGR deveria ser exatamente a de rasgar o roteiro, não a de carimbar “não vi indícios”.

O arquivamento precoce tem um efeito colateral delicioso, para quem está na defesa. Ele não apaga desconfiança, ele oficializa o cinismo. Ele não protege o Supremo, ele deixa a instituição mais vulnerável, porque transforma a dúvida em combustível: “se não investigam, é porque não querem.” E não é preciso ser conspiratório para sentir o cheiro. Basta ser adulto. Adulto entende que aparência de conflito não é uma invenção maldosa. É um problema público. E, quando o Estado escolhe não olhar para o óbvio, ele não está sendo cauteloso. Está sendo confortável.