Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Rigores seletivos
Opinião

Aprovado na Câmara, PL da Dosimetria relativiza tentativa de golpe

A versão final dessa lei vai dizer que recado o país manda à próxima leva de aventureiros autoritários

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS