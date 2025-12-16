Antissionismo é CPF de luxo de antissemitas

Dois terroristas armados abriram fogo contra famílias reunidas em um evento de Chanucá à beira-mar. DAVID GRAY / AFP

Chanucá é a festa das luzes. Um rito ancestral de resistência em que nós, judeus, comemoramos o momento em que nossos ancestrais se recusaram a adorar deuses alheios e insistiram no direito de manter o próprio. É uma celebração de persistência, de identidade, de sobrevivência, de milagre. E, numa ironia amarga da História, em 2025 o primeiro dia de Chanucá amanheceu com gente tentando, de novo, apagar os judeus da face da Terra.

Em Sidney, dois terroristas armados abriram fogo contra famílias reunidas em um evento judaico à beira-mar. Crianças, rabinos, turistas: não importava quem eram, mas o que representavam. O alvo não eram as pessoas, era o símbolo. Era o fato de serem judeus. E isso, para os atiradores, já bastava.

Não se trata de um raio isolado num céu azul. No dia 8 de outubro de 2023, um dia após o massacre do Hamas em Israel, a mesma Sidney assistiu a manifestantes gritando “gás nos judeus” em praça pública. À época, muita gente correu para dizer que era “exagero”, “retórica”, “uma minoria barulhenta”. Não era. Quando a insanidade é tratada como opinião legítima, não falta quem esteja disposto a transformá-la em violência real. O ódio sempre encontra um executor.

É impossível não perguntar, diante do que vimos, se aqueles estudantes cheios de convicção moral — alguns pagando centenas de milhares de dólares por ano em universidades americanas, outros passando os dias acampados em reitorias brasileiras sem pagar — estão satisfeitos ao ver a “intifada global” sair do slogan para se materializar em atentados. Porque intifada global é isso. Eles podem não ter puxado o gatilho, mas passaram meses carregando as armas do discurso que autoriza o gatilho a ser puxado.

O nível de militância acrítica, ignorância histórica e racionalização do ódio é espantoso. A ex-deputada Manuela D’Ávila, de quem discordo em vários posicionamentos políticos, publicou uma mensagem lamentando o atentado e lembrando o óbvio: este é o mundo que construímos quando normalizamos o ódio e relativizamos discursos de desumanização. O resultado foi um festival de sociopatia nos comentários — gente justificando o ataque, culpando as vítimas, e até acusando a própria Manuela de não ser “esquerdista o suficiente”, como se a defesa da vida judaica fosse traição ideológica. É uma aberração: transformaram o antissemitismo em credencial de pureza política.

E segue-se repetindo o argumento mais cínico do nosso tempo: “não é antissemitismo, é antissionismo”. Como se alguém que defende o fim do Estado judeu, que recita a mesma retórica que pavimentou cada massacre na história judaica, pudesse se declarar inocente de ódio. Antissionismo virou o CPF de luxo do antissemita: um rótulo personalité para disfarçar o preconceito mais antigo do mundo. É como passar perfume francês em algo que continua sendo esgoto moral.

Enquanto no Ocidente esse discurso segue sendo tratado como mera opinião — às vezes até como coragem intelectual — em alguns países árabes ele é crime que pode resultar em dez anos de cadeia. Nunca imaginei escrever isso, mas há hoje mais freio ao ódio contra judeus em certos emirados ultraconservadores do que em boa parte das capitais ocidentais que se dizem progressistas.

Mas Chanucá é, antes de tudo, sobre luz. Sobre o feixe improvável que rompe a escuridão quando a escuridão parece definitiva. E esse feixe apareceu agora na figura de um homem árabe. Desarmado, ele se lançou contra um dos terroristas em Sidney e tomou a arma de suas mãos. Arriscou a própria vida não por uma bandeira, não por uma identidade, mas por uma verdade universal: ninguém merece morrer por ser quem é.

O milagre de Chanucá, neste ano, tem nome e sobrenome: Ahmed Al Ahmad. Um árabe que salvou judeus. Um herói planetário, não apenas para Israel, mas para qualquer ser humano comprometido com a vida. Ele teria todos os motivos para se afastar, para não se envolver, e escolheu a honra. Escolheu a paz. Escolheu o que tantos líderes, influenciadores e militantes recusam diariamente: a humanidade.