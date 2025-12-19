Acertando as contas com os fujões

Deputado tentou vender o abandono e a traição da própria pátria como heroísmo. EVARISTO SA / AFP

Dezembro é um mês estranho. Ele não tem 31 dias, tem 31 prazos. A gente passa o ano prometendo cafés que não acontecem, almoços que ficam "para depois do Natal", mensagens que viram áudio no trânsito. E, quando chega a última semana útil, entra a hipnose coletiva do "vou resolver tudo": fechar o ano, zerar a caixa de entrada, embrulhar o que ficou aberto e correr para o aeroporto.

Na última semana útil, o Congresso fez seu próprio mutirão de encerramento. Não para oferecer um gesto nobre de responsabilidade nacional, mas para liquidar, a toque de caixa, uma conta política que vinha vencida desde 2022: o acerto do bolsonarismo com a realidade. Chamaram de acerto de contas e foi mesmo, só não teve glamour.

Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato pelo motivo mais antigo do mundo: faltou ao trabalho. A regra é tão elementar que constrange até explicar, mas o Brasil anda numa fase em que o óbvio precisa ser soletrado. Foram 63 ausências em 78 sessões deliberativas. Não existe "atuação a distância" que transforme sumiço em presença. Existe um parlamentar que decidiu tratar o mandato como palco e a cadeira como cenário dispensável. Depois, tentou vender o abandono e a traição da própria pátria como heroísmo, dizendo que "valeu a pena", como se a ausência fosse virtude cívica.

Eu não consigo deixar de achar impressionante como alguém tão inapto para tudo, da chapa de hambúrguer ao Congresso, ainda consegue ter relevância, ter apoio popular. Mas vamos adiante.

Alexandre Ramagem é a versão sem maquiagem dessa mesma fuga. Condenado por participação na tentativa de golpe, tornou-se foragido e agora vive pendurado num pedido de extradição. A Câmara foi obrigada a lembrar que mandato não é escudo diplomático. Não é salvo-conduto. É responsabilidade. Quando vira proteção imaginária, sobra só a caricatura.

E então veio o dia seguinte, com a Polícia Federal batendo à porta do discurso moralista com operação, busca, apreensão, suspeita de desvio de cota parlamentar, R$ 400 mil em espécie encontrados com Sóstenes num quarto de hotel e sigilos quebrados por decisão judicial. Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, dois dos mais barulhentos bolsonaristas, passaram a ter de lidar com o detalhe inconveniente da investigação concreta. É sempre assim, o grito da vítima funciona bem até o momento em que pedem para abrir a conta.

