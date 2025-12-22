A Revolução do chinelo

Comercial de fim de ano das Havaianas com Fernanda Torres causou polêmica. I-Wei Huang / stock.adobe.com

Não bastava discutir reforma, inflação, segurança, Supremo, Congresso, nada disso. Agora a grande questão nacional é se o “pé direito” é de direita. Se sim, o pé esquerdo é de esquerda e, portanto, suspeito. E, portanto, passível de boicote. E, portanto, substituível por Rider, Ipanema, Cartago, Olympikus… É o “mercado livre” operando, finalmente, na área em que o país se sente mais competente: a do chilique.

O comercial de fim de ano das Havaianas com Fernanda Torres tenta fazer o que a publicidade faz desde que o mundo é mundo: emplacar uma frase, colocar um clichê de Réveillon na boca das pessoas e vender produtos no caminho. A atriz diz que não quer que você comece 2026 com o pé direito. Mas calma, não é uma afronta a ninguém, ela nem cita o pé esquerdo, só diz que prefere os dois pés. Os dois pés na porta, na estrada, na jaca. Uma mensagem genérica de “vai com tudo”, dessas que servem tanto para a academia quanto para a terapia.

Mas o Brasil fez o que sabe fazer melhor: transformou o óbvio em complô.

Teve gente vendo “ataque à direita” na expressão “pé direito”, como se a propaganda tivesse sido escrita por um comitê clandestino de semiótica revolucionária do PCdoB. Teve político afirmando que a propaganda é uma “campanha política explícita”, como se a Havaianas, uma marca que vive de vender chinelo para todo mundo, tivesse decidido comprar uma guerra ideológica por causa de uma expressão idiomática.

Teve gente analisando o fundo do comercial como se estivesse procurando armas químicas. “Olha ali, ó: chinelos vermelhos.” Sim, vermelho. A cor. Aquela que também aparece em praticamente tudo que existe no planeta, incluindo o Papai Noel e o sangue que a gente perde toda vez que abre o Twitter. E pronto: se tem vermelho, é comunismo. Se tem comunismo, é ataque. Se é ataque, é boicote.

Imagina o brainstorming: “Pessoal, precisamos implantar o socialismo no Brasil. Ideias?” E aí alguém levanta a mão: “Já sei! Vamos fazer isso com um chinelo. E vamos usar códigos visuais no cenário. O povo vai ficar com a mensagem na cabeça e, quando perceber, estará lendo Marx na beira da piscina em Cuba.”

A parte triste — e é triste mesmo — é que isso não fica só nos profissionais do surto. Isso contamina gente que você considerava normal. Eu vi pessoas que admiro, normalmente equilibradas, com posições legítimas, caindo nessa história com uma naturalidade assustadora. Como se fosse mesmo plausível que o mundo funcionasse assim: uma atriz que se posiciona politicamente fala “pé direito”, logo há uma agenda, logo há um inimigo, logo você precisa provar que está do lado do pé certo do chinelo.

Num dos milhões de posts, li um comentário que deveria virar peça de estudo: “Que inferno. Eu já não consigo mais usar roupa vermelha, nem no Natal. Agora vou ter que parar de usar chinelo também.” O algoritmo transformou a vida cotidiana num campo minado. Você não escolhe mais cor, você escolhe facção. Você não compra mais produto, você declara fidelidade. Você não calça mais um chinelo, você faz um pronunciamento.

Eu não sou contra o boicote. Boicote é democrático. É o consumidor dizendo: “não gostei, não compro.” O problema é que a gente está boicotando o português. Boicotando uma expressão. Boicotando superstição. Boicotando o fato de que “pé direito” é só um jeito popular de desejar sorte. Boicotando, principalmente, o bom senso.

E no meio disso tudo, existe o mundo real, aquele lugar chato onde as coisas têm motivos entediantes. No mundo real, a empresa quer vender. A publicidade quer viralizar. A rede social quer gritaria. E a gritaria quer uma coisa mais gostosa do que a verdade: quer a sensação de pertencer, nem que seja pertencendo ao clube dos que enxergam comunismo no fundo de um vídeo. A dona da marca, a Alpargatas, vale bilhões. Não é uma república independente do DCE. E eu me sinto idiotizado por ter que escrever isso neste espaço.

Se a gente seguir nesse ritmo, 2026 vai ser um ano maravilhoso. Vai ser o ano em que o dicionário será “de esquerda” ou “de direita” dependendo do verbete. O ano em que o azul será “de direita” e o roxo, uma cor “isentona”, já que é o resultado da mistura do azul com o vermelho. O ano em que o branco será “globalista”. O ano em que a democracia vai perder de W.O. para a interpretação delirante de uma frase de Réveillon.