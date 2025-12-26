Gabriel Sant'Ana Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Que 2026 tenha menos champagne e mais vergonha
A patrulha "do bem" odeia fatos

2025, que parece uma interminável ópera bufa, decidiu encerrar a temporada com progressistas que vivem do regresso atacando Malu Gaspar por fazer jornalismo. Porque o jornalismo que essa gente tolera é o que não ousa perguntar nada aos próprios santos

