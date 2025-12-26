A patrulha "do bem" odeia fatos

Até anteontem, Alexandre de Moraes era bastião da democracia. EVARISTO SA / AFP

Eu tinha planejado um texto diferente para a última coluna do ano. Queria falar dos clichês do réveillon, desse "agora vai" que a gente recita para fingir que a vida recomeça no dia primeiro. Queria embarcar em 2026 com um otimismo mínimo, nem que fosse por educação.

Mas 2025, esse ano que parece uma interminável ópera bufa com ingressos vitalícios, decidiu encerrar a temporada com um ato indecente: progressistas que vivem do regresso atacando Malu Gaspar por fazer jornalismo. Porque o jornalismo que essa gente tolera é o que não ousa perguntar nada aos próprios santos. A coerência virou catecismo de torcida. Até anteontem, Alexandre de Moraes era bastião da democracia e, por isso, qualquer apuração sobre o que ele conversa, com quem conversa e por que conversa vira pecado mortal.

O espetáculo ficou ainda mais repulsivo quando jornalistas mulheres que se dizem feministas trocaram o fato pela maldade. Uma delas, militante de redação em estado de permanente histeria, que repassa mensagens de WhatsApp de integrantes do governo na televisão como se fossem declarações oficiais, correu para "contextualizar" o furo da colega: sim, o assunto Banco Master apareceu nas conversas do ministro do STF com o presidente do Banco Central, mas teria sido só curiosidade, papo de corredor, coisa de quem comenta “o assunto da semana”. Curiosidade, claro. Sempre é curiosidade quando convém.

Outra, ex-jornalista com décadas de profissão nas costas, teve a ousadia de relembrar uma foto de um Roda Viva, programa antológico da TV Cultura hoje apresentado pela igualmente competente Vera Magalhães, que teve Sergio Moro no centro e Malu como uma das entrevistadoras, como se dissesse "tá vendo? Ela entrevistou Moro e sorriu pra foto, não tem como ser isenta".

Tudo isso em nome de uma fidelidade que não é ao fato, mas ao grupo. Lealdade emocional que, quando veste toga, vira doutrina; quando veste crachá, vira militância; quando veste microfone, vira chantagem moral. Se o "nosso" é questionado, o questionador vira inimigo. E inimigo, no Brasil de 2025, não merece contraponto, merece carimbo e linchamento.

Só que jornalismo não é carimbo. É incômodo. É a coragem de perguntar "por que?" quando o "por que?" atrapalha o coro. Se houve conversa, o assunto é público. Se é público, interessa. O resto é infantilidade travestida de virtude, onde a realidade só existe quando combina com a torcida.

E aí vem a ironia perfeita para estourar junto com os fogos: quem passou anos denunciando "gabinete do ódio" agora recorre ao mesmo manual quando o constrangimento bate à porta. Quem viveu chamando qualquer crítica de "fascismo" descobrirá, em 2026, quem é o fascista de fato.