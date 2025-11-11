Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Impunidade
Opinião

Toffoli, Odebrecht e a Lava Jato peruana

Ministro do STF anulou provas que embasaram condenação de Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS