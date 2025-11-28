Sem Papuda, sem selfie, sem mártir

Ex-presidente começou a cumprir pena na terça-feira (25). Sergio Lima / AFP

A prisão de Jair Bolsonaro não foi fruto de nenhum complô genial, e sim a conta atrasada de uma trajetória que fez da irresponsabilidade um método e da confusão um modo de governar.

O ponto jurídico é direto. Quem usa tornozeleira está em casa por concessão da Justiça; quem tenta burlar o equipamento abre mão desse benefício. Vale para o réu anônimo do fórum de bairro e vale para um ex-presidente da República. Chamar isso de autoritarismo não é discordar do Supremo, é se recusar a lidar com a realidade.

Em vez de admitir o óbvio, o bolsonarismo abriu mais um capítulo da sua novela mística. O ferro de soldar virou gesto heroico, a defesa falou em confusão mental e “vozes”, como se tudo fosse um acidente metafísico. Nada disso muda o essencial: a tornozeleira foi danificada por decisão de quem a usava, enquanto a coreografia conhecida seguia em cena com lives e filhos piorando, como sempre, o que já estava ruim.

Assim que a porta da cela se fechou na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o Congresso reagiu com o velho instinto de procurar uma saída lateral. Em poucas horas, “anistia” voltou à moda, como se o projeto resolvesse tudo. A aritmética é menos empolgante: uma anistia ampla precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado, números que a oposição dura não tem e que o centrão não se mostra disposto a entregar. Sem a foto dramática na Papuda, muita gente em Brasília já prefere organizar a vida pós-Bolsonaro a comprar briga aberta com o Supremo.

Do outro lado da praça, o STF tenta punir sem fabricar um novo mártir. Depois de ver um ex-presidente sair da cadeia direto para o Planalto, a corte aprendeu que a imagem importa quase tanto quanto a sentença. Manter Bolsonaro na sede da PF, e não na Papuda, é decisão de segurança, mas também de narrativa. Ao mesmo tempo, a farda foi chamada à responsabilidade: generais e oficiais da trama golpista convivem com a possibilidade de perder patente e privilégios. Para um país acostumado a recados em tom marcial, ver militares respondendo pelo ataque à democracia é uma cena e tanto.

No fim, o que está em disputa não é apenas o destino de um ex-presidente, mas o patamar mínimo de seriedade institucional que o Brasil aceita para si. Um país em que tornozeleira é enfeite, patente é salvo-conduto e golpe é “exagero retórico” volta, cedo ou tarde, a brincar com o precipício. Outro, mais imperfeito e contraditório, aprende a dizer não para quem confundiu poder com licença permanente para testar a lei. Entre um e outro, estamos tateando.