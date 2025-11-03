Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Política global
Notícia

O surrealismo tropical da COP30

Uma semana antes do início da conferência, a cena de adultos se sentando civilizadamente para conversar soa cada vez mais episódica

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS