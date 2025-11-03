O surrealismo tropical da COP30

Estados Unidos não enviarão representantes de primeiro escalão para o evento. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Falta exatamente uma semana para o início da COP30, em Belém, e o noticiário que antecede a conferência parece um resumo do próprio mundo que tenta salvá-la. A cena de adultos se sentando civilizadamente para conversar, como na semana passada — símbolo máximo do multilateralismo — soa cada vez mais episódica, quase exótica, diante de um planeta que já não fala a mesma língua nem quando o assunto é sobreviver.

Os Estados Unidos confirmaram que não enviarão nenhum representante de alto escalão à conferência. O segundo maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, governado por um presidente que chama a mudança climática de “a maior farsa da história”, decidiu simplesmente não participar da principal reunião que tenta evitar que essa “farsa” vire tragédia. Para alguns, é um alívio: menos chance de sabotagem. Para outros, é o retrato do esfarelamento da política global. Quando o país mais poderoso do mundo trata a cooperação internacional pelo clima como distração, ele não apenas se ausenta mas autoriza o ceticismo de todos os outros.

O Brasil, anfitrião da COP, tenta ocupar o papel de mediador, mas chega dividido. A Amazônia ainda sofre pressão constante, o Congresso avança em projetos que enfraquecem a política ambiental e o governo tenta vender ao exterior uma unidade que não existe em casa. É o velho contraste entre a vitrine diplomática e o depósito dos problemas reais.

E, como se o roteiro precisasse de um toque de surrealismo tropical, o noticiário ambiental ganhou um protagonista improvável: o príncipe William. O herdeiro do trono britânico — representante de um império que explorou meio planeta — vai participar do “Domingão do Huck” para falar de sustentabilidade. Parece inventado, mas é verdade: o futuro do planeta debatido entre a Dança dos Famosos e o telão do auditório.