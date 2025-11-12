Derrite recua e Lula tropeça

Nos últimos dias o país assistiu a mais um daqueles embates típicos de Brasília em que todos têm razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo. De um lado, a Câmara dos Deputados, empunhando a bandeira de endurecer o combate às facções criminosas. De outro, o Planalto e a Polícia Federal, tentando evitar que o entusiasmo político atropelasse o bom senso jurídico. No meio, o deputado Guilherme Derrite, relator do projeto antifacção, que depois de duas versões desastradas finalmente apresentou um texto que não ofende a Constituição nem a lógica.
A nova proposta abandona a ideia de equiparar facções ao terrorismo, uma confusão conceitual que poderia transformar o Brasil num laboratório de arbitrariedades. A linha adota é mais sólida: cria tipos penais específicos, prevê bloqueio de bens físicos e digitais, autoriza o monitoramento de parlatórios com ordem judicial e torna hediondos crimes como domínio territorial e financiamento de facções. Na prática, é um marco legal autônomo para o crime organizado, com punições que podem ultrapassar 60 anos de prisão e transferência obrigatória de líderes para presídios federais.
Derrite não recuou por altruísmo. Recuou porque a Polícia Federal alertou para o risco de conflito de competências, o Ministério da Justiça viu uma intromissão indevida na lei antiterrorismo e o Planalto acusou o Congresso de tentar “furtar a autoria” de um projeto que nasceu no Executivo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que Derrite “foi grande” ao ouvir e mudar. Talvez. Mas o verdadeiro crescimento aqui foi institucional. Foi o Congresso redescobrindo seu papel de freio e contrapeso. Num país acostumado a testar os limites da prudência, o maior avanço foi o projeto ter parado de piorar, o que, convenhamos, já é um bom começo.
Enquanto isso, na outra ponta do debate sobre segurança, o presidente Lula recebeu a conta das suas escolhas de palavras. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, o petista interrompeu sua trajetória de melhora nas avaliações e voltou ao empate técnico: 47% de aprovação, 50% de desaprovação. O freio veio depois da inexplicável frase em que dizia que os traficantes eram “vítimas dos usuários”. Oito em cada dez brasileiros discordam, e mais da metade acredita que ele falou sério, sem ironia ou mal-entendido.
O resultado foi imediato: a avaliação entre eleitores independentes, aquele público que não vota por paixão, escalou de 48% para 52% de desaprovação. É o maior índice desde agosto. Felipe Nunes, diretor da Quaest, chamou de “o fim da lua de mel”. E ele tem razão: segurança pública, que poderia ser uma pauta de consenso entre governo e Congresso, virou um campo de guerra política.
De um lado, um relator que aprendeu que punir com método é mais eficaz que punir com raiva. Do outro, um presidente que tenta falar de direitos humanos, mas se perde entre a empatia e a desconexão. No meio, o brasileiro comum, que pode até reclamar da economia, mas não aceita desculpas para o crime.
O Brasil anda carente de líderes que consigam falar de segurança sem demagogia nem cálculo eleitoral. Porque, na política, assim como nas operações mal planejadas, um erro de linguagem pode custar mais caro do que qualquer bala perdida.