Derrite recua e Lula tropeça

Deputado Guilherme Derrite (PP-SP), relator do projeto na Câmara. Elaine Menke / Câmara dos Deputados / Divulgação

Nos últimos dias o país assistiu a mais um daqueles embates típicos de Brasília em que todos têm razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo. De um lado, a Câmara dos Deputados, empunhando a bandeira de endurecer o combate às facções criminosas. De outro, o Planalto e a Polícia Federal, tentando evitar que o entusiasmo político atropelasse o bom senso jurídico. No meio, o deputado Guilherme Derrite, relator do projeto antifacção, que depois de duas versões desastradas finalmente apresentou um texto que não ofende a Constituição nem a lógica.

A nova proposta abandona a ideia de equiparar facções ao terrorismo, uma confusão conceitual que poderia transformar o Brasil num laboratório de arbitrariedades. A linha adota é mais sólida: cria tipos penais específicos, prevê bloqueio de bens físicos e digitais, autoriza o monitoramento de parlatórios com ordem judicial e torna hediondos crimes como domínio territorial e financiamento de facções. Na prática, é um marco legal autônomo para o crime organizado, com punições que podem ultrapassar 60 anos de prisão e transferência obrigatória de líderes para presídios federais.

Derrite não recuou por altruísmo. Recuou porque a Polícia Federal alertou para o risco de conflito de competências, o Ministério da Justiça viu uma intromissão indevida na lei antiterrorismo e o Planalto acusou o Congresso de tentar “furtar a autoria” de um projeto que nasceu no Executivo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que Derrite “foi grande” ao ouvir e mudar. Talvez. Mas o verdadeiro crescimento aqui foi institucional. Foi o Congresso redescobrindo seu papel de freio e contrapeso. Num país acostumado a testar os limites da prudência, o maior avanço foi o projeto ter parado de piorar, o que, convenhamos, já é um bom começo.

Enquanto isso, na outra ponta do debate sobre segurança, o presidente Lula recebeu a conta das suas escolhas de palavras. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, o petista interrompeu sua trajetória de melhora nas avaliações e voltou ao empate técnico: 47% de aprovação, 50% de desaprovação. O freio veio depois da inexplicável frase em que dizia que os traficantes eram “vítimas dos usuários”. Oito em cada dez brasileiros discordam, e mais da metade acredita que ele falou sério, sem ironia ou mal-entendido.

O resultado foi imediato: a avaliação entre eleitores independentes, aquele público que não vota por paixão, escalou de 48% para 52% de desaprovação. É o maior índice desde agosto. Felipe Nunes, diretor da Quaest, chamou de “o fim da lua de mel”. E ele tem razão: segurança pública, que poderia ser uma pauta de consenso entre governo e Congresso, virou um campo de guerra política.

De um lado, um relator que aprendeu que punir com método é mais eficaz que punir com raiva. Do outro, um presidente que tenta falar de direitos humanos, mas se perde entre a empatia e a desconexão. No meio, o brasileiro comum, que pode até reclamar da economia, mas não aceita desculpas para o crime.