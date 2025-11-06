COP30 e as utopias geopolíticas

O presidente Lula participou da abertura da Cúpula dos Líderes nesta quinta-feira (6). Pablo PORCIUNCULA / AFP

Fundo florestal que promete lucro, país que promete exemplo e líderes que prometem prometer. A COP30 começa em Belém com esse trio em cena: dinheiro, esperança e discurso. A diferença é que, desta vez, o palco é na floresta e o Brasil quer provar que sabe transformar árvores em ativo sem que para isso precise derrubá-las.

O “Fundo Florestas Tropicais para Sempre” é a joia do encontro: um mecanismo para pagar quem preserva, gerido pelo Banco Mundial e bancado, por ora, por Brasil e Indonésia. Um bilhão de dólares de cada um, o suficiente para abrir uma conta, mas ainda longe de pagar a conta. A Alemanha disse que vai participar, mas fez questão de não mencionar números. A velha economia verde continua verde, mas não necessariamente abundante.

Belém virou laboratório de diplomacia e metáfora. A mesma cidade que vive entre a umidade e a promessa agora abriga seis documentos de intenções: combate a incêndios, mercado de carbono, fome e pobreza, combustíveis sustentáveis e até uma declaração sobre racismo ambiental – expressão que incomoda profundamente este colunista, mas isso é tema para outro dia.

O mérito da COP é o mesmo das utopias: elas só se sustentam enquanto ainda se acredita nelas. O encontro é um desses eventos que lembram as cúpulas religiosas onde todos pregam o mesmo evangelho, mas poucos cumprem o sermão. Nesse cenário, o Brasil quer mostrar que a floresta pode valer mais em pé do que destruída, e tem razão. Mas isso exige mais que retórica e drones sobrevoando igarapés. Exige crédito, fiscalização, enfrentamento e política que dure mais do que um mandato.

Leia Mais Temperatura média do planeta aumentou mais de 1,5º C nos últimos dois anos