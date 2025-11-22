Cada um tem o Gatsby que merece

A fatura chega, mas para quem está do lado de cá do balcão. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Há algo de profundamente pedagógico na queda do Banco Master. Não pela investigação criminal em si, mas pelo retrato de um país em que a matemática nunca fecha até o dia em que fecha na marra.

Durante anos, o banqueiro Daniel Vorcaro desfilou por Brasília como celebridade da República. Três jatinhos, mansões de centenas de milhões de reais em Orlando e em Trancoso, hotel de luxo na pessoa física, camarote de Carnaval milionário, festa de debutante com DJ internacional, estrada asfaltada para ficar bonita nas fotos.

Ao mesmo tempo, o banco empilhava CDB a 150% do CDI para aposentado e pequeno investidor. Prometia juro impossível num país em que ninguém gosta mais de ninguém do que o sistema financeiro gosta de si mesmo. Quem já pisou numa agência sabe bem que banco não faz caridade, faz conta.

O que o caso Master escancara é a distância entre a vitrine e o estoque. Na vitrine, o “forasteiro da Faria Lima” que teria desafiado o clube dos engravatados. No estoque, uma instituição que virou um castelo de cartas com ativos maquiados, rombo empurrado para frente, operações com banco público usadas como boia de salvação, uma teia de relações políticas que atravessa governo, oposição e centrão.

Não é à toa que o rombo não para na porta do Master. Quando o Fundo Garantidor de Créditos é acionado para cobrir CDB de banco quebrado, quem paga a conta não é o personagem da reportagem, é o correntista anônimo. O fundo é alimentado por todos os bancos, que repassam o custo em tarifas, spreads, juros que sobem um pouco para todo mundo. Privatiza-se a ostentação, socializa-se o prejuízo.

Talvez a lição mais incômoda seja a de que a fraude só vira “fraude sistêmica” quando ameaça o sistema, não quando ameaça o indivíduo. Enquanto o juro era pago em dia e a festa seguia iluminada, havia sempre mais um almoço em Brasília, mais um parecer, mais uma promessa. Só quando o vento muda é que as palavras ficam grandes: gestão temerária, lavagem de dinheiro, organização criminosa, risco à ordem econômica.

No fim, a história do Banco Master não é a história de um vilão excêntrico e mal harmonizado que deu errado. É a história de um país que naturalizou a figura do “animal político-financeiro”. Gente que passa mais tempo em gabinete do que em escritório, que trata a política como extensão do balanço patrimonial e enxerga o Estado não como limite, mas como alavanca.