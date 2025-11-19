A queda do banqueiro ostentação

Daniel Vorcaro foi preso na última segunda-feira (17). Reprodução / Daniel Vorcaro / Linkedin

A prisão de Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi tratada como a queda de um personagem folclórico: o “forasteiro da Faria Lima”, o homem do jatinho pra Malta, da mansão em Orlando, da festa de 15 anos que custou mais que muito orçamento municipal. Mas o dia seguinte de um escândalo financeiro nunca é sobre o brilho do protagonista. É sobre a poeira. E, quando ela baixa, revela sempre o mesmo cenário: servidores estaduais com rombo na previdência, fundos de pensão em pânico, municípios inteiros descobrindo que estavam financiando, sem saber, a coreografia do DJ Alok no aniversário da filha do dono do banco.

O que a Polícia Federal expôs até agora é que o Master não era apenas um banco arriscado. Era um modelo de negócios sustentado em títulos falsos, crédito que não existia, empresas de fachada e uma “camaradagem” – palavra usada pelo próprio juiz que autorizou a Operação – entre o banco privado e o BRB, o banco estatal do Distrito Federal. Camaradagem, aliás, que custou R$ 16,7 bilhões em exposição do BRB ao Master, quando o limite regulatório seria de apenas R$ 753 milhões. Vinte vezes mais. Vinte vezes.

Essa “resolução” virou agora suspeita de gestão fraudulenta num banco público. A Justiça fala em procedimentos escusos, compra de créditos inexistentes, manobras para enganar o Banco Central. O presidente do BRB foi afastado. A PF quer lupa sobre tudo. E a pergunta óbvia se impõe: foi só incompetência ou teve mais coisa dentro dessa camaradagem? Porque o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, chegou a defender publicamente a compra do Master pelo BRB. Vai ficar sem explicação?

Enquanto isso, vai se formando o desenho da bomba de fragmentação deixada para trás. Não estamos falando só do investidor que colocou dez mil num CDB e agora espera o Fundo Garantidor de Crédito. Estamos falando de 17 fundos de pensão estaduais e municipais com quase R$ 2 bilhões aplicados em títulos do Master, muitos deles sem cobertura do FGC. RioPrevidência, governo do Amapá, prefeitura de Maceió, cidades que talvez sequer conseguissem dimensionar o patrimônio do banqueiro, mas agora vão ter que explicar ao professor, ao policial, ao médico, como o dinheiro da aposentadoria virou parte dos três jatos que Vorcaro tem.

E, no centro de tudo, o FGC, esse cofre mágico que nunca foi mágico, sendo testado como nunca. 1,6 milhão de clientes cobertos, 41 bilhões em ativos, quase um terço de todo o colchão de liquidez do fundo. Se outro banco médio quebrar vai faltar fôlego.

O FGC não é uma fada mágica impressora de dinheiro. É um seguro pago pelos próprios bancos. E, como tudo no Brasil, o que o banco paga é o cliente que cobre na tarifa, no spread, nos juros, no custo do dia a dia. Quando um banco desse tamanho cai, arrasta credibilidade, crédito e confiança. O prejuízo não é só do investidor imprudente, é sistêmico.

E o caso do Master ainda está na primeira página. A PF promete expor os tentáculos políticos. A lista preliminar inclui governadores, parlamentares, dirigentes de fundos de pensão, executivos de estatais, consultores, escritórios de advocacia ligados a figuras do alto escalão da República. Tem gente da direita, da esquerda, do centrão, do governo, da oposição. O Master conseguiu algo inédito: formou uma verdadeira frente ampla, mas em torno de um banqueiro.

Agora, todos fazem cara de surpresa. Todos parecem ter sido pegos de surpresa por um banqueiro rodeado por políticos que nunca perdem a chance de aparecer na foto. É sempre assim. A ostentação vira vitrine, a camaradagem vira método, o banco estatal vira muro de arrimo dos privados, e fundo de pensão vira caixa eletrônico de quem não deveria nem entrar no prédio.

Quando o ciclo fecha, o banqueiro está preso, o jatinho está retido, as salas envidraçadas da Faria Lima estão vedadas pela PF, mas a conta ainda nem começou a vencer. E a pergunta mais incômoda não é quem vai pagar. Essa a gente já sabe. Quem paga sempre é quem não estava no jatinho.