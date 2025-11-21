Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Crime organizado
Opinião

A Amazônia que a COP30 não mostra

Não existe política ambiental, combate ao desmatamento ou projeto de desenvolvimento sustentável que se sustente com 17 facções disputando garimpo, hidrovias, fronteiras e populações isoladas

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS