A Amazônia que a COP30 não mostra

Balsas de garimpo ilegal no Rio Madeira, entre os municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte, em 2021. Silas Laurentino / Divulgação

O novo mapa das facções na Amazônia, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, expõe um problema que o Brasil insiste em empurrar para o rodapé das prioridades: quase metade dos municípios da Amazônia Legal já têm presença de organizações criminosas. São 344 cidades sob algum nível de influência de facções, um salto de 32% em um ano. E não estamos falando de "presença" num sentido burocrático. Estamos falando de ocupação, controle, regra, disciplina, governo paralelo.

O estudo identifica 17 facções diferentes, brasileiras e estrangeiras, operando em áreas urbanas, ribeirinhas, garimpeiras e de fronteira. O Comando Vermelho domina 202 cidades e disputa outras 84, crescendo 123% na região em apenas dois anos.

O PCC opera num estilo distinto, menos ostensivo e mais voltado a alianças locais e lavagem de dinheiro em atividades aparentemente legais, mas as duas organizações convergem num ponto essencial: o território virou o ativo mais valioso do crime organizado. A explicação central está na lógica econômica da Amazônia. A região se transformou na maior autoestrada internacional de cocaína do continente.

Hidrovias como o Solimões funcionam como corredores perfeitos para escoar droga do Peru e da Colômbia. Só que o crime não prospera só na rota, prospera no vazio. Onde falta Estado, aparece alguém para ocupar e, na Amazônia de hoje, esse alguém são as facções. A ponto de o estudo registrar casos de controle direto sobre a vida das mulheres, com regras sobre roupas, relacionamentos e punições determinadas por "tribunais" criminosos.

E isso não é exclusividade do Norte. A mesma lógica de expansão opera no Nordeste, em cidades turísticas, em regiões de mineração, em portos com fiscalização frágil, em municípios onde o Estado aparece tarde, mal ou simplesmente não aparece. O Brasil está vendo o crime agir como agem as empresas: expandindo mercado, diversificando operações, criando parcerias regionais e adotando modelos diferentes conforme o ecossistema local.

Do ponto de vista de quem vive na Amazônia, esse cenário significa toque de recolher, taxa de proteção, extorsão diária, violência letal e crescimento de estupros e feminicídios justamente porque o território é comandado por organizações estruturadas a partir de masculinidades violentas, hierarquias rígidas e disciplina armada. As pessoas que moram nessas cidades não convivem com "criminalidade", convivem com governança criminosa.

O Brasil, porém, continua discutindo segurança pública por espasmo: uma operação grande no Rio, uma fala infeliz do presidente, um vídeo viral no WhatsApp, um projeto mambembe na Câmara. Enquanto isso, o crime organizado já entendeu o Brasil profundo, o Brasil é que ainda não entendeu o crime organizado.

A Amazônia virou o laboratório desse modelo. E não existe política ambiental, combate ao desmatamento, projeto de desenvolvimento sustentável ou discurso de COP30 que se sustente com 17 facções disputando garimpo, hidrovias, fronteiras e populações isoladas. Sem controle territorial, não existe política pública que se mantenha em pé.