Virada diplomática de olho em negociação

Gostando ou não de Donald Trump, é impossível negar que o republicano vem deixando marcas relevantes na política internacional. Os arroubos autoritários, o protecionismo quase ensandecido sobre a economia americana, as táticas fascistas de combate à imigração ilegal e as bravatas em rede social podem até fazer sombra, mas, por trás do estilo errático, há movimentos que mudaram a geopolítica recente – e não para pior.

A pressão que ele exerceu sobre os países da Otan para que investissem mais em defesa obrigou aliados a abrir a carteira. Foi também Trump o primeiro presidente americano a se encontrar pessoalmente com um líder norte-coreano para discutir a desnuclearização da península. O mesmo Trump que ofereceu apoio logístico a um acordo econômico entre Sérvia e Kosovo, diminuindo tensões históricas nos Bálcãs.

E, sobretudo, foi Trump a peça fundamental na assinatura dos Acordos de Abraão, em 2020. Uma reviravolta histórica que normalizou a relação de Israel com Emirados Árabes Unidos, Sudão, Marrocos e Bahrein, reduzindo o isolamento diplomático de Jerusalém. O efeito colateral foi imediato: se antes o Hamas vendia a imagem de que Israel era um pária, a súbita aproximação de países árabes reforçou a sensação de cerco e ajudou a empurrar o grupo terrorista para a atrocidade do 7 de outubro.

Agora, Trump voltou a mover montanhas. E uma delas atende pelo nome de Brasil. Não me refiro apenas à possibilidade de um encontro dele com Lula na cúpula do Sudeste Asiático, no fim do mês. O movimento mais simbólico aconteceu ontem, quando o chanceler Mauro Vieira declarou que o governo brasileiro aplaude a proposta de paz apresentada por Trump para encerrar a guerra em Gaza.

Parece pouco, mas é muito. A diplomacia deste governo é aquela que admitiu não classificar o Hamas como grupo terrorista e que trata Israel, que estava há anos fora de Gaza até o fatídico 7 de outubro, como um país a ser enquadrado. De repente, bastou a perspectiva de uma negociação comercial com os Estados Unidos para a truculência virar pó. Ideologia flexível essa, não?

O detalhe é que, dessa vez, pouco importa. Importa que a mesa de negociação começa a se parecer com um caminho realista para o fim da guerra. Uma proposta que prevê a saída do Hamas do poder, oferece perspectiva de reconstrução e consegue apoio até mesmo de um governo como o nosso, que tem colecionado contradições no Oriente Médio e se alinhado com os grandes patrocinadores do terror.