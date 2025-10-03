Um país onde até a caipirinha mata

Cada copo adulterado é o retrato da nossa conivência histórica com o improviso e a irresponsabilidade. Daniel Reche / stock.adobe.com

O Brasil atravessa uma daquelas tragédias silenciosas que só se tornam visíveis quando a morte bate à porta de gente comum. De repente, descobre-se que uma caipirinha tomada num bar de esquina pode custar a visão. Que um gole de vodca pode ser a última lembrança lúcida de um trabalhador no fim do expediente. Que, entre tintas e vernizes, há também copos servidos sem nota, sem fiscalização e sem vergonha.

É o escândalo do metanol, uma crise que desnuda não apenas falhas de fiscalização, mas sobretudo a forma como nos acostumamos à precariedade. A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas estima que uma em cada cinco garrafas de uísque ou vodca vendidas no país seja falsificada. Isso não é acidente, é indústria.

Enquanto isso, o que não se discute é o óbvio: como é possível que um bar compre bebida de vendedores de rua sem que nenhum sistema de fiscalização detecte a prática? O dono de um bar de São Paulo justificou o movimento dizendo que comprar “bebida quente” é caro e difícil. Difícil é explicar à família da cliente que perdeu a visão depois de três caipirinhas que o barato de um comerciante custe a vida de um freguês.

A recomendação do Ministério da Saúde, de evitar destilados, soa quase cínica. Afinal, não estamos falando de um produto clandestino vendido no submundo, estamos falando de bares, de restaurantes, de espaços cotidianos de sociabilidade. O Estado recomenda que a população desconfie do próprio balcão, como se precisasse.

Essa crise joga luz sobre a PEC da Segurança Pública em Brasília, que pretende reforçar o protagonismo da Polícia Federal no combate às facções enquanto os governadores preferem que as coisas fiquem como estão. O caso do metanol virou laboratório da tese. Mas, de novo, a vida real corre na frente da disputa institucional. Não se trata de 2026, mas de agora, de quem morreu ontem.

Só que o Brasil se divide até no combate ao crime, e o que mais assusta não é a disputa entre Lula e Tarcísio, é o silêncio obsequioso que paira quando o escândalo toca no cotidiano do cidadão comum. Cada garrafa adulterada foi uma roleta russa servida com gelo e limão.

Não se trata apenas de uma crise sanitária ou policial, mas de uma metáfora cruel do país: a elite política discute teorias sobre o PCC, enquanto o brasileiro médio se envenena no balcão do bar. A cada tragédia, surgem coletivas, operações com nomes pomposos e promessas de endurecimento da lei. Mas, passado o choque inicial, volta-se à normalidade de sempre, a normalidade da corrupção miúda, da fiscalização falha, do contrabando escancarado.