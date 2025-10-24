O presidente que fala demais

Lula fala em agenda na Indonésia. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Na Indonésia, Lula voltou a ser o Lula do palanque, cheio de metáforas, de energia, de aplausos garantidos por onde passa. A plateia asiática se encantou com o presidente de 80 anos que diz ter “a vitalidade de um rapaz de 30” e anuncia mais um mandato com a naturalidade de quem pede mais um café. O problema é que o mundo não é o palanque e a diplomacia não é o Sindicato dos Metalúrgicos.

O Brasil atravessa um momento decisivo na relação com os Estados Unidos. O governo tenta convencer Donald Trump a rever o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, imposto sob o argumento de que o país subsidia exportações e ameaça a indústria americana. É uma negociação dura, de interesses complexos, que exige silêncio estratégico e palavras medidas. Lula, no entanto, preferiu falar.

Ele atacou o protecionismo, defendeu o comércio “sem o dólar” e propôs uma “democracia comercial” que soa bem em conferências, mas chega como uma provocação direta à Casa Branca justamente às vésperas de um encontro com o homem que mais personifica o unilateralismo no planeta. É difícil imaginar gesto mais autossabotador.

Há algo de paradoxal nessas frases do presidente. Ele diz querer o Brasil de volta ao centro do tabuleiro global, mas insiste em posicioná-lo nas bordas. Alinha-se ao discurso do Sul Global, fala em Brics, em autonomia financeira e em multipolaridade, mas esquece que as grandes potências também se movem por pragmatismo.

Pior do que a imprudência diplomática, porém, foi o improviso moral. Em Jacarta, questionado sobre a ofensiva americana contra cartéis de drogas na Venezuela, Lula respondeu que “os traficantes são vítimas dos usuários”. A frase, solta e confusa, atravessou oceanos e chegou ao Brasil como síntese de um equívoco maior: a tentativa de transformar uma questão criminal em dilema existencial.

Não há sociologia que justifique o tráfico como consequência do consumo. Há causas sociais, sim, mas também há escolhas, poder, lucro e violência. As redes armadas controlam territórios, recrutam adolescentes e executam quem tenta sair. Chamar de “vítima” quem constrói esse império é inverter a lógica da responsabilidade e desrespeitar, de quebra, as verdadeiras vítimas: os dependentes, os moradores encurralados e os policiais mortos nessas guerras invisíveis.

Lula tem o dom raro de incendiar o que deveria apenas iluminar. Quando diz o que pensa, parece esquecer que, como chefe de Estado, cada verbo é uma posição, cada metáfora é uma mensagem. O problema não é falar muito, é falar fora de hora, no lugar errado e diante das pessoas erradas.