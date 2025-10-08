O “eu errei” que falta em quem nos governa

Tarcísio de Freitas pediu desculpas por piada sobre bebidas adulteradas. RONALDO SILVA / PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Na segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma piada terrível, inapropriada, de muito mal gosto. Durante uma coletiva sobre a crise das bebidas adulteradas com metanol – que já soma 217 casos notificados no país e se espalha para outros estados –, ele tentou descontrair o ambiente dizendo: “No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que não chegaram nesse ponto.”

A frase, dita num momento de dor e pânico coletivos, caiu como um soco. São Paulo concentra mais de 80% das notificações do país, já registrou duas mortes e tem outras 12 em investigação. Gente que ficou cega, gente internada em estado grave, famílias arrasadas e comerciantes vendo seus negócios desmoronarem. E, diante disso tudo, o governador achou que era hora de brincar.

A reação foi imediata e justa. Houve críticas da imprensa, da população, de quem esperava empatia e encontrou descuido, insensibilidade. Tarcísio, no entanto, fez algo que raramente se vê em política: reconheceu o erro.

Na noite de ontem, publicou um vídeo nas próprias redes sociais. Começa dizendo: “eu errei.” Explica que a fala foi uma tentativa de descontrair, pede perdão às famílias das vítimas e aos comerciantes atingidos, lista todas as medidas que o governo e a iniciativa privada estão tomando em conjunto e lembra que não tem compromisso com o erro. Diz que não é a primeira vez e nem será a última que pedirá desculpas, e que aprende com os tropeços.

Parece simples, mas não é. No Brasil, o “eu errei” virou quase um ato de heroísmo.

A regra, por aqui, é negar. É dobrar a aposta, culpar o assessor, culpar a imprensa, culpar o contexto. Vale tudo, menos admitir a falha. Quando um político pede desculpas, ele desafia o padrão da arrogância pública que a gente se acostumou a ver.

A piada de Tarcísio foi, sim, inadequada. Mostrou uma falta de sensibilidade num momento grave. Mas a forma como ele reagiu depois mostra algo maior: maturidade.