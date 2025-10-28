O encontro dos adultos na Malásia

Aperto de mão entre os presidentes na Ásia. Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente Lula e o presidente americano Donald Trump dividiram, finalmente, a mesma mesa. O encontro, que durou quase 50 minutos, tratou de tarifas, sanções e diplomacia mas, no fundo, testou algo mais raro na política recente: a capacidade de dois líderes antagônicos agirem como adultos.

Lula pediu a suspensão das tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros. Trump ouviu, sinalizou positivamente e topou abrir uma negociação bilateral, com cronograma e setores definidos. É o tipo de gesto que parecia impensável até pouco tempo atrás, quando o Brasil havia se isolado do mapa diplomático e trocado o Itamaraty por declarações obtusas do presidente da República e por lives de extremistas tresloucados em Orlando.

O governo americano alegava que as tarifas serviam para proteger sua indústria contra países com superávit comercial. Só que o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Ou seja, a justificativa era frágil, mas bastava para quem, por ignorância ou má-fé, confundia política externa com fanatismo.

A boa notícia é que o diálogo está de volta. Lula até se ofereceu para intermediar a relação americana com a Venezuela — gesto diplomático, ainda que tenha exigido de Trump um esforço sobre-humano para conter o riso. A reunião terminou com a promessa de visitas recíprocas e um saldo que, goste-se ou não dos envolvidos, é positivo para o país.

Mas o fato de ser bom para o país parece não bastar a uma parcela ruidosa do debate público. Um grupo que perdeu a noção do limite entre política e distúrbio coletivo. Eduardo Bolsonaro correu para a internet insinuando conspirações a portas fechadas, como se o pai dele fosse o eixo do planeta e da diplomacia americana. Flávio, por sua vez, tentou desqualificar o encontro dizendo que não havia “nenhuma boa notícia para o Brasil”. É o delírio elevado à enésima potência, a negação como identidade política, a cegueira que evita enxergar que o mundo continua girando sem Bolsonaro em cena.

O curioso é que, no início, o tarifaço teve sim a digital do bolsonarismo. Antes de o Itamaraty atuar como se deve, Trump era alimentado apenas pela ala psiquiátrica da direita brasileira exilada nos EUA. À medida que a diplomacia se restabeleceu e Washington voltou a ouvir o Brasil institucional, a Casa Branca começou a enxergar o país além da caricatura exposta pelos desajuizados. Trump, que tem verdadeira ojeriza a perdedores, parece ter percebido que insistir na figura de Bolsonaro era uma daquelas batalhas que se escolhe não lutar.