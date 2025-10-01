Metanol: tragédia real e espetáculo político

Ministro Ricardo Lewandowski e governador Tarcísio de Freitas em entrevistas. José Cruz / Agência Brasil e Marcelo Camargo / FUSSP

O Brasil anda vivendo tantos eventos surreais que ainda não conseguimos conceber a real dimensão desse escândalo das bebidas batizadas com metanol. Tem gente morrendo, gente ficando cega, gente entrando em coma e, como sempre, a postura política de quem nos governa evidencia muito como chegamos até esse estado de coisas.

De um lado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anuncia que a Polícia Federal vai investigar o caso e cita a possibilidade de envolvimento do PCC na adulteração das bebidas. Do outro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rebate dizendo que não há nenhuma evidência disso, trata-se apenas de “especulação”. Entre um extremo e outro, surge o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, dizendo que não se pode cair na neurose de achar que uma facção comanda o país, mas que nenhuma linha de investigação está descartada.

Não é a primeira vez que Lula e Tarcísio se encontram em lados opostos dessa narrativa. Em agosto, a mesma cena já havia se repetido: duas coletivas, dois palcos, dois governos disputando protagonismo na ofensiva contra o crime organizado, quando a investigação sobre a lavagem de dinheiro do PCC paralisou a Avenida Faria Lima. Até no enfrentamento às facções o Brasil consegue se dividir.

Enquanto isso, a vida real segue implacável. Aqui em São Paulo, um dos bares mais tradicionais da cidade, conhecido como Ministrão, foi interditado depois que uma cliente ficou cega ao tomar uma caipirinha suspeita de conter metanol. Descobriu-se que o estabelecimento comprava bebida de um vendedor de rua. Isso mesmo, de rua. E o dono do estabelecimento ainda falou, numa entrevista, que “bebida quente (com nota fiscal) é difícil de comprar, a gente compra diretamente desses caras que vendem na rua, mas são conhecidos”. Conhecidos de quem, cara-pálida?

Essa é uma tragédia que escancara a nossa vulnerabilidade cotidiana: ninguém imagina que uma caipirinha num boteco da esquina possa significar risco de morte, de cegueira permanente. E já há casos investigados também em Pernambuco.

Esse episódio brutal ilumina, ainda, o debate da PEC da Segurança Pública, em Brasília. A proposta do governo transfere para a Polícia Federal o protagonismo no combate às facções criminosas e essa investigação do metanol funciona, na prática, como um laboratório da ideia. Mas, enquanto Lula e Tarcísio medem forças pensando em 2026, a população só quer sobreviver ao que bebe.

As narrativas importam pouco diante da realidade. Não se trata de disputa eleitoral, mas de gente que perde a visão depois de três drinks. O que entristece e irrita é que, na política, o palco é sempre eleitoral. Já na vida real, o que está em jogo é a saúde, é a vida de quem só queria afinar o sangue depois de um dia exaustivo de trabalho.