Democracia é consequência

Acórdão com a condenação de Jair Bolsonaro foi publicado nesta quarta-feira (22). EVARISTO SA / AFP

O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão do julgamento que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão. Um documento de quase duas mil páginas que, mais do que encerrar uma etapa jurídica, inaugura uma etapa simbólica: o país se vendo como ele é.

Durante muito tempo, hesitamos em chamar as coisas pelo nome: tentativa de golpe, conspiração, subversão da ordem. Agora que as palavras estão no papel, o país encara o desconforto de reconhecê-las. O acórdão do Supremo não é apenas uma sentença, é um espelho. E o que ele reflete é um país que finalmente descobriu que democracia não é só voto, é consequência. E que, quando a consequência chega ela ainda assusta.

Enquanto o ex-presidente recorre, o atual segura o jogo. Lula adiou o anúncio de seu indicado ao Supremo. A viagem à Ásia serviu como pretexto conveniente para ganhar tempo e amarrar as costuras políticas. No tabuleiro de Brasília, cada nome pesa mais pelo cálculo do que pela toga.

No Brasil, as vagas no Supremo nunca são apenas cadeiras, elas são instrumentos de sobrevivência. E o que deveria ser uma escolha de Estado vira sempre uma jogada de xadrez.

Enquanto o presidente mexe as peças, o ministro Luiz Fux sai do tabuleiro. Pediu para deixar a 1ª Turma, onde ficou isolado depois de votar pela absolvição de Bolsonaro. O gesto é administrativo, mas também humano, já que não há regimento que resista à frieza do corredor. A Corte que nasceu para abrigar divergências parece cada vez menos disposta a conviver com elas. E talvez o verdadeiro teste de uma democracia não seja a coragem de condenar, mas a capacidade de continuar sentando à mesma mesa depois do voto.

E é curioso, quase cruel, que na mesma semana em que o Supremo assinala a história, a Justiça comum repita o velho vexame. No Rio, todos os réus pelo incêndio no Ninho do Urubu foram absolvidos. Dez meninos morreram, três ficaram feridos e ninguém vai pagar por isso.

O juiz alegou não haver nexo causal seguro, nem culpa individual demonstrada. Ou seja, como foi todo mundo, então não foi ninguém. É uma decisão técnica, mas moralmente devastadora.

O documentário O Ninho: futebol e tragédia mostra o que os autos escondem: os rostos, as mães, os dormitórios de metal improvisado, a fiação precária. Mostra que o maior curto-circuito não foi elétrico — foi ético.

Enquanto o Supremo julga um ex-presidente, a Justiça de primeira instância absolve um clube milionário. De um lado, a balança; do outro, o abismo.