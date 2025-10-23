Ciro propõe, Trump impõe e Lula desafia

O palco é global, mas o enredo continua doméstico. Kazuhiro NOGI / AFP

Na Indonésia, o presidente Lula voltou a ser o Lula do palanque, da metáfora e da energia inabalável. Aos 80 anos, anunciou que vai disputar um quarto mandato e, entre abraços e acordos bilaterais, resolveu também cutucar os Estados Unidos justamente na semana em que pode se encontrar com Donald Trump para negociar o fim das tarifas de 50% impostas por ele sobre produtos brasileiros.

Criticou o protecionismo, defendeu o comércio “sem o dólar” e disse querer uma “democracia comercial”, conceito que soa bonito nos fóruns multilaterais mas que chega como uma provocação direta à Casa Branca. O problema é o timing. Às vésperas de um possível encontro com Trump, previsto para domingo, Lula reviveu o discurso dos Brics e da autonomia financeira do chamado “Sul Global”. Só que o “antidólar” de Lula é a antítese do “America First” de Trump. E o Brasil, nesse jogo, pode acabar com a conta.

Lula quer se vender como liderança do mundo emergente, capaz de dialogar com Washington e com Pequim. Mas a retórica de palco pode custar caro na mesa de negociação. O que Lula chama de “democracia comercial” soa, para os americanos, como desconfiança. E em diplomacia, desconfiança tem preço.

E enquanto Lula testa seu protagonismo global, Ciro Gomes tenta ressuscitar um tipo de protagonismo que anda em extinção: o da política com projeto. Voltou ao PSDB, partido pelo qual foi ministro da Fazenda e ajudou a construir o Plano Real. Muita gente apressou-se em rir como se fosse mais um retorno nostálgico, um político rodando de sigla em sigla. Mas há coerência nesse movimento. O PSDB de hoje perdeu substância, e Ciro é justamente o oposto disso.

Num país em que os discursos se escrevem por algoritmo, ele ainda formula com livros, gráficos e convicções. Pode irritar, pode exagerar, mas nunca é raso. Sua volta é também um convite à política com conteúdo, coisa rara em tempos de marketing ideológico e populismo performático.

De um lado, Lula tentando reinventar o sistema financeiro global. Do outro, Ciro tentando reconstruir o projeto nacional. No meio, um Trump querendo tudo e disposto a dar muito pouco. No fundo, todos falam em soberania, mas o que separa o discurso da dependência é a coerência entre o que se promete ao mundo e o que se entrega em casa.