A falência moral do Estado

Corpos estendidos no complexo da Penha, na manhã desta quarta-feira (29).

A maior e mais letal operação policial da história do estado deixou um rastro de mais de cem mortos, entre suspeitos e policiais, e transformou o Rio de Janeiro em um cenário de colapso. Foram dois mil e quinhentos agentes, helicópteros e blindados cercando o Complexo do Alemão e o da Penha. Do outro lado, bandidos com armamento pesado, granadas e drones com explosivos, numa cena que até pouco tempo só se via em transmissões vindas da Ucrânia.

Em meio ao tiroteio, a cidade parou. Escolas, universidades e hospitais suspenderam o funcionamento e trabalhadores ficaram trancados em casa. O que se viu foi a falência de um Estado que já não controla o seu território, a sua rotina e nem o medo.

Entre os mortos estavam quatro policiais: o comissário Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos; o investigador Rodrigo Velloso Cabral, de 34; e os sargentos do Bope Cleiton Serafim Gonçalves, de 42, e Heber Carvalho da Fonseca, de 39. Trabalhadores que ganhavam pouco, tinham família esperando em casa e se levantaram naquela manhã para cumprir um dever que o Estado já não cumpre. Serviam em uma estrutura que os envia para a linha de frente sem garantia de retorno e, mesmo assim, foram trabalhar.

É por isso que qualquer crítica à operação precisa ser acompanhada de respeito a quem morreu honrando a farda. Não há heroísmo em morrer por um Estado falido, mas há dignidade em quem tentou sustentá-lo até o fim. A imensa maioria dos policiais brasileiros é formada por gente comum, boa, honesta, muitas vezes moradora das próprias comunidades onde atua e cuja saúde mental é negligenciada pela própria instituição.

Mas a tragédia do Rio não é só policial. É política. O governador Cláudio Castro diz estar “sozinho”, sem apoio da União. O governo federal responde que ele nunca formalizou pedido algum e que, quando pediu, parecia achar que estava chamando um táxi de blindado. Enquanto trocam acusações, o Rio conta seus mortos.

De todos os ex-governadores vivos do estado, apenas Benedita da Silva nunca foi presa. Moreira Franco passou pela cadeia, Anthony Garotinho foi preso quatro vezes, Rosinha duas, Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão, Pezão também acabou atrás das grades e Witzel foi cassado e preso por corrupção na saúde durante a pandemia. Essa lista é um retrato simbólico da falência institucional do Rio.

E o cenário nacional não é muito diferente. Segundo a pesquisa Quaest, a segurança pública é hoje a principal preocupação do brasileiro, tema que começa a ganhar espaço nas campanhas antes mesmo do calendário eleitoral. As megaoperações, as imagens de helicópteros sobrevoando favelas, os discursos de “pulso firme”: tudo isso reaparece quando candidatos querem parecer duros, mesmo que dure apenas até o próximo escândalo. Mas força sem plano é só espetáculo.

O mais perturbador, talvez, seja a celebração da morte. Vimos nas redes sociais gente comemorando o número de corpos, como se cada um fosse uma conquista. Bandido armado tem que ser neutralizado, claro. Mas quando o país passa a festejar a morte, qualquer morte, começa a se parecer demais com aquilo que diz combater.

O Rio virou um retrato ampliado do Brasil: um país que enterra policiais, criminosos e inocentes na mesma cova e chama isso de segurança pública. Um país que trata a tragédia como rotina e a barbárie como mérito. Combatemos o tráfico só nos morros e deixamos intocados os que o financiam. Esses não moram na Penha, moram no Leblon, passam a semana em Brasília e continuam acima da lei.

Enquanto essa turma seguir protegida, nenhuma operação será suficiente. O Estado sempre chega tarde, a política chega armada e a Justiça, quando chega, já chega de luto. E, nesse ciclo de guerras sem vencedores, sobra sempre o mesmo brasileiro: o trabalhador sem blindado, a mãe deitada no chão com o filho no colo, o menino escondido embaixo da cama.