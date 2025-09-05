 Tagliaferro em Brasília, cadáveres no RS

Depoimento de Eduardo Tagliaferro (no telão) na Comissão de Segurança Pública do Senado, em 2 de setembro Saulo Cruz / Agência Senado

O Brasil é um país que parece não se contentar com uma tragédia por vez.

Enquanto em Brasília se encena o julgamento de um ex-presidente acusado de crimes que vão de tentativa de golpe de Estado à depredação de patrimônio público, no Rio Grande do Sul a barbárie se manifesta em outros palcos — tão grotescos quanto menos sofisticados. O que une esses episódios é a sensação de que, em diferentes escalas, lidamos com a corrosão da civilização.

No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes abriu a semana como protagonista, relembrando provas e delações contra Jair Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet cravou o enquadramento penal mais duro, buscando demonstrar que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acidente coletivo de massas, mas o resultado de uma engrenagem organizada por Bolsonaro e financiada por empresários amigos da direita. As defesas, por sua vez, seguiram o roteiro habitual: contestaram delações, alegaram coação e repetiram o mantra da perseguição política.

No Congresso, a disputa gira em torno da anistia — e não há apenas uma proposta, mas duas. A versão do Senado, liderada por Davi Alcolumbre e com o aval do presidente Lula, tenta se equilibrar num fio de navalha: aliviar multidões de réus anônimos, mas manter o cerco a líderes e financiadores. É a opção mais decente.

Já a versão da Câmara é mais ampla e muito, mas muito mais descarada: perdoa crimes desde 2019, revoga inelegibilidades, resgata Bolsonaro e transforma crimes em mero excesso de fervor patriótico. O que se vende como “pacificação nacional” nada mais é do que a tradução burocrática da impunidade de quem planejou acabar com a democracia.

Foi nesse ambiente de tensão que surgiu o depoimento, no Senado, de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes que acusou o ministro de direcionar provas, fabricar relatórios e manipular processos. O episódio escancarou o risco institucional: quando o Judiciário se excede, entrega munição para as defesas e abre a porta para nulidades. Pacificação não pode significar anistiar golpistas, mas tampouco é punir atropelando o devido processo legal, como insiste em fazer certa casta do judiciário.

E, se Brasília se consome em disputas jurídicas e políticas, o RS convive com a brutalidade crua. Uma mala com restos mortais encontrada em Porto Alegre de um lado e uma ex-secretária de proteção animal em Canoas investigada por supostos assassinatos em série de animais, de outro.

São crimes tão sórdidos que chocam pela falta de qualquer traço civilizatório. Diferente de Brasília, onde as ambições de poder ainda tentam se disfarçar de estratégia, aqui não há projeto, só crueldade.