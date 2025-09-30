Recusar acordo de Trump é escolher a morte

Benjamin Netanyahu e Donald Trump se reuniram na Casa Branca na segunda-feira (29). KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Ao que tudo indica, o mundo deu ontem um passo raro — e talvez decisivo — em direção à paz no Oriente Médio. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, apresentou em Washington um plano de 20 pontos para encerrar a guerra em Gaza. O mais surpreendente é que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, aceitou a proposta praticamente sem ressalvas.

O conteúdo é abrangente e ousado. Prevê cessar-fogo imediato, libertação dos reféns israelenses em até 72 horas, troca por milhares de prisioneiros palestinos, entrada urgente de ajuda humanitária, desarmamento e dissolução do Hamas e, sobretudo, a garantia de que Israel não anexará Gaza. Pelo contrário: abre-se aí uma janela para o redesenho político do território, com a possibilidade — finalmente reconhecida de forma explícita — de criação de um Estado palestino.

É um projeto que mexe com todas as placas tectônicas da região. Netanyahu, pressionado por seus aliados da ultradireita, foi obrigado a recuar do discurso expansionista que sustentava sua coalizão. “Entre sorrisos e abraços, Trump realmente forçou Netanyahu a aceitar esse acordo”, disse Yehuda Cohen, pai de um dos soldados israelenses sequestrados pelo Hamas. A oposição israelense, de Yair Lapid a Benny Gantz, não só elogiou como prometeu sustentar o governo no Parlamento caso os radicais abandonem a base. É raro ver tamanha convergência política em Jerusalém.

Do outro lado, o plano expõe o Hamas ao teste mais importante de sua história. Se aceitar, a guerra termina e a população de Gaza ganha um horizonte de reconstrução e dignidade. Se recusar, até os revoltados de sofá do Ocidente terão de reconhecer o óbvio: nunca se tratou de defender os palestinos, mas sim de alimentar um projeto de destruição de Israel e do povo judeu. Nesse caso, não restará dúvida de que quem se diz solidário, se continuar defendendo o grupo, não fala de humanidade, fala de ódio a judeus.

O texto ainda contém elementos que soam quase provocativos. Para membros do Hamas que depuserem armas, há previsão de anistia e até passagem segura para outros países. É algo que sempre foi tido como absolutamente impossível de Israel aceitar. Mas aceitou.

Em Gaza, um comitê técnico e apolítico formado por palestinos assumiria os serviços públicos sob supervisão internacional, liderado por um “Conselho da Paz” presidido pelo próprio Trump e integrado por nomes de peso da política internacional como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. É um arranjo que desestabiliza tanto os fanáticos islâmicos que cometem todo tipo de barbárie e selvageria enquanto pregam a guerra santa quanto os que, em Israel, ainda flertavam com a ocupação definitiva.

A comunidade internacional tem aqui uma chance rara de se unir por algo palpável. Trump já citou o envolvimento de sauditas, cataris e emiratis. O Fórum das Famílias de Reféns em Israel classificou a proposta como “histórica”. Até a oposição parlamentar em Jerusalém aplaudiu. O único ator que ainda não se posicionou claramente é justamente quem mais diz falar em nome dos palestinos: os selvagens do Hamas.

E aí reside o ponto central. Se o grupo recusar – e se houver qualquer resquício de sentido neste planeta –, qualquer bandeira erguida em universidades, cruzeiros de influenciadores pelo Mediterrâneo ou protestos de ocasião vai perder o véu de solidariedade. Ficará claro que nunca houve compromisso com a vida, mas com a perpetuação da violência e, muitas vezes, com a velha e repulsiva prática de odiar judeus quando não se pode odiar mais ninguém pela própria frustração.