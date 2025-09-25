Quanto mais Eduardo grita, mais Bolsonaro se cala

A pressão sobre Eduardo é tão grande que ele conseguiu se isolar até dentro de casa. Beto Barata / PL

A semana não foi boa para Eduardo Bolsonaro. Depois de ver a PEC da Blindagem ser enterrada no Senado – inclusive com votos de aliados do pai, como Rogério Marinho –, ele partiu para o ataque nas redes sociais, acusando o Senado de impedir a criação de mecanismos de proteção contra um “Judiciário corrupto e aparelhado”. A proposta, porém, era considerada até por bolsonaristas como um “remédio que virou veneno” e, na prática, colocava parlamentares e presidentes de partidos acima da lei.

Eduardo também tem batido de frente com o relator do chamado PL da Dosimetria, Paulinho da Força, cobrando uma anistia ampla que salve seu pai e os condenados pelo de 8 de janeiro. Mas o texto já perdeu fôlego na Câmara e, se chegar ao Senado, deve ter o mesmo destino da PEC. A pressão sobre Eduardo é tão grande que ele conseguiu se isolar até dentro de casa: Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, tem dito a aliados que o filho está “falando demais” e se prejudicando a cada declaração. Flávio Bolsonaro já tentou intervir, pedindo moderação, mas o racha ficou evidente, ainda mais depois de uma live em que Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo nos Estados Unidos, chamou Bolsonaro pai de “rei caracu”, criticando acordos feitos no governo em que os inimigos entravam com a cara… e ele com o resto.

Mesmo assim, Eduardo dobrou a aposta e disse que, se o pai não puder disputar em 2026, ele próprio vai ser candidato à Presidência. Só que esse plano esbarra em um problema prático: ele pode perder o mandato antes disso. Vive nos Estados Unidos, acumula faltas na Câmara e responde a um processo no Conselho de Ética que pode cassá-lo por atuar para que autoridades brasileiras sofram sanções estrangeiras.

A trajetória de Eduardo Bolsonaro virou um paradoxo: quanto mais ele grita contra o “sistema”, mais o sistema se fecha contra ele. E, agora, até o pai parece preferir o silêncio.

Enquanto isso, o PL da Dosimetria, que nasceu como versão branda da anistia ampla, geral e irrestrita, patina na Câmara. O texto prevê redução de até 11 anos nas penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, incluindo Jair Bolsonaro, que hoje tem 27 anos de condenação. Mas a Câmara está dividida entre uma ala que insiste na anistia total e outra que defende apenas a redução de penas, sob supervisão do Supremo.

O problema é que, depois das novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos que atingiram inclusive a esposa de Alexandre de Moraes, o clima político ficou ainda mais azedo. O Senado já dá sinais de que não quer se envolver nessa pauta, repetindo o que fez com a PEC da Blindagem.