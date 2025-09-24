Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Investigação
Opinião

Quando a violência não se vê no espelho

Denúncias contra o professor e advogado Conrado Paulino da Rosa, suspeito de crimes sexuais e violência psicológica, são perturbadoras pelo padrão que revelam

