O PCC tem planos para a segurança pública

Ruy vinha atuando como secretário de Administração Pública de Praia Grande. Prefeitura de Praia Grande / Reprodução

A cena foi quase cinematográfica: Avenida Faria Lima, coração financeiro do Brasil, epicentro de bancos internacionais e prédios de vidro que refletem uma ideia de modernidade e estabilidade. Foi ali, duas semanas atrás, que a polícia deflagrou uma megaoperação contra o PCC. A mensagem parecia clara: a facção criminosa não reconhece fronteiras. Nem geográficas, nem simbólicas. Se a Faria Lima deixou de ser um espaço seguro, então onde é que o será?

O episódio ocupou manchetes por dois dias até desaparecer da pauta como se fosse apenas uma excentricidade urbana. O país tem se acostumado a tratar o crime organizado como chuva de verão: molha intensamente, causa transtorno imediato, mas logo se seca. Até o próximo temporal.

Só que o próximo não demorou. Nesta segunda-feira (15), o ex-delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes foi executado em plena via pública, às seis horas da tarde, no litoral paulista. Um homem que dedicou mais de 40 anos à polícia civil, que comandou o DHPP, o Denarc, o Deic, que esteve na linha de frente em 2006, quando o PCC espalhou o terror por São Paulo, e que foi protagonista na estratégia de transferir líderes da facção para presídios federais.

Não era apenas mais um delegado. Era um dos principais nomes na história recente da corporação, alguém que conhecia como poucos a anatomia do crime organizado. Ainda assim, tombou diante dela, sem qualquer escudo que pudesse deter a ofensiva. Se o PCC ousa atacar quem já foi o topo da polícia paulista, de que proteção pode dispor o cidadão comum?

A morte de Ruy Ferraz Fontes não é só mais um crime. É um sinal de que o Estado se limita a reagir em notas oficiais, coletivas de imprensa e operações de impacto. O espetáculo de força ocupa os noticiários, mas não se traduz em estratégia duradoura. No dia a dia, a lógica continua a mesma: quem manda é o crime, quem corre é a população, e quem reage, quase sempre chega depois do fato consumado.