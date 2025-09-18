O colapso moral da política brasileira

Foi uma votação relâmpago, conduzida por Hugo Motta em menos de um minuto. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados conseguiu superar a si mesma. Quando parecia que o fundo do poço tinha sido alcançado com a PEC da Blindagem, veio a pá final: o voto secreto ressuscitado para decidir se parlamentares podem ser processados. Foi uma votação relâmpago, conduzida por Hugo Motta em menos de um minuto, ignorando protestos e questões de ordem como se fosse um recreio de escola. Agiu como criança birrenta, tapando os ouvidos para quem questionava e aprovando o texto de qualquer jeito. O resultado? Mais foro privilegiado, mais compadrio, mais escuridão. Transformaram a autorização de processos criminais em um clube fechado, onde a lei só vale se os amigos deixarem.

Nos bastidores, o governo também se rende ao jogo sujo. Lula sinalizou a aliados apoio a uma anistia “light” para os condenados do 8 de Janeiro. Não é a anistia ampla e irrestrita que o bolsonarismo queria, mas um meio-termo no qual penas são reduzidas para a massa de manobra, livra-se a cara do Centrão e mantém Bolsonaro fora da Papuda, ainda que inelegível.

A troca está posta: o Congresso aprova a blindagem, o governo aceita a barganha, e o povo, como sempre, paga a conta. Não se trata de democracia, tampouco de pacificação. É só autoproteção e cálculo frio, a democracia tratada como moeda de troca de um balcão onde quem sempre perde é o cidadão comum.

Eis que hoje surge um detalhe que torna esse arranjo ainda mais repulsivo. Descobre-se que Antônio Rueda, presidente do União Brasil — partido que junto com o PP é a espinha dorsal do Centrão — virou alvo de investigação da Operação Carbono Oculto. A Polícia Federal investiga se ele é dono oculto de jatos executivos usados por investigados ligados ao PCC. Rueda nega, claro.

Mas a coincidência é didática. Enquanto a PF desmantela esquemas bilionários que conectam facções criminosas, empresários e políticos em setores como combustíveis e mineração, o Congresso trabalha para aprovar uma emenda constitucional que blinda justamente presidentes de partidos de qualquer processo na Justiça comum. É o país virando piada pronta: o crime organizado infiltrado na economia e o Estado apressado em garantir a esses personagens foro privilegiado.

Eu acompanho política como masoquista há muitos anos. Como jornalista, há alguns. Já vi de perto muito arranjo espúrio, muito conchavo descarado. Mas confesso não lembrar da última vez que fiquei tão enojado com o que se desenrola em Brasília como agora.