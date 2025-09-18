Gabriel Sant'Ana Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Pá final
Opinião

O colapso moral da política brasileira

Quando parecia que o fundo do poço tinha sido alcançado com a PEC da Blindagem, veio a volta do voto secreto para decidir se parlamentares podem ser processados

