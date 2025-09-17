Meu mandato, minha vida

Texto foi aprovado na Câmara dos Deputados em dois turnos. Rodolfo Stuckert / Câmara dos Deputados

Estão chamando de PEC da Blindagem, mas o nome é até generoso demais. O que a Câmara votou nesta terça-feira (16) não é só uma blindagem, é um passe-livre para roubar. Uma autorização explícita para institucionalizar a corrupção num país que já é saqueado diariamente por gente que deveria trabalhar pelo povo, mas insiste em trabalhar contra o povo.

Porque é exatamente isso que a proposta faz: coloca parlamentares acima da lei. Determina que para abrir um inquérito contra um deputado será preciso o aval do próprio Congresso. Transfere para o Supremo Tribunal Federal a exclusividade de aplicar medidas cautelares — como afastamento de função ou quebra de sigilo — mesmo quando qualquer juiz competente poderia fazê-lo. E, se o processo for sustado pelos colegas de Legislativo, o Judiciário não poderá rever a decisão. É um escândalo que não cria só um filtro político: cria um muro.

Mas, por incrível que pareça, o ponto central nem é o conteúdo desse texto cretino. A PEC é apenas um ensaio do que está sendo costurado em Brasília. A entrevista de ontem no Timeline da Rádio Gaúcha com Valdemar Costa Neto deixou isso muito claro. O roteiro é mais ou menos o seguinte: primeiro, eles garantem a blindagem para si mesmos e para os presidentes de partido; depois, com a própria impunidade assegurada, negociam abrir mão da anistia ampla, geral e irrestrita — que seria escancarada demais — e oferecem uma versão “light”, que reduz penas, mas não perdoa ninguém.

Assim, agradam a parte do eleitorado que, com razão, se indignou com as penas pesadíssimas dos “inocentes úteis” que depredaram Brasília no 8 de Janeiro, livram Bolsonaro de uma temporada na Papuda — mas não da domiciliar e nem da inelegibilidade — e pavimentam o caminho para uma candidatura mais robusta da direita em 2026, muito provavelmente capitaneada por Tarcísio de Freitas. É o tipo de acordão que faria até Frank Underwood, de House of Cards, ficar de boca aberta.

Nesse cenário, todo eleitor que se dê ao mínimo de respeito deveria anotar os nomes de quem votou a favor dessa vergonha. Porque o que chama a atenção é que até parte da bancada do PT entrou nessa dança. Em plenário, o discurso foi inflamado: falaram em “PEC da Bandidagem”, denunciaram a confusão entre imunidade e impunidade, alertaram sobre o risco de o crime organizado se infiltrar no Congresso. Mas, na prática, 12 petistas votaram a favor. Entre eles, nomes de peso: Jilmar Tatto, Odair Cunha, presidentes estaduais em São Paulo, Minas, Pará e Piauí.

O argumento é o velho “os fins justificam os meios”. O Centrão colocou a faca no pescoço: ou aprovavam a blindagem, ou o governo enfrentaria retaliações na votação da tarifa social de energia e, principalmente, na discussão da anistia a Bolsonaro. Engoliram e quem tem que digerir somos nós. O Centrão se protege das investigações da Polícia Federal, o governo evita ver a anistia prosperar e o PT aceita a contradição de votar por um passe-livre para roubar, enquanto, da tribuna, jura combater privilégios.

O saldo é amargo. A PEC não pacifica nada, apenas blinda políticos contra a lei comum. A narrativa de que “foi preciso para barrar a anistia” pode até fazer sentido taticamente, mas mina a coerência de quem promete combater a impunidade. Porque, no fim das contas, blindar parlamentares não tem nada a ver com defender a democracia. Tem a ver com defender a si mesmos.

E vale lembrar: em agosto, quando essa proposta começou a circular, ministros do Supremo ficaram de queixo caído. Flávio Dino ironizou que o Congresso parecia buscar um regime jurídico:

— Igual ao do Papa Leão XIV: imunidade absoluta, respondendo só a Deus.

Juristas diziam que, se fosse aprovada, a PEC seria declarada inconstitucional pelo próprio Supremo. Mas isso foi antes do acordão que atrela a aprovação da blindagem à desidratação da anistia — algo que, convenhamos, também interessa ao STF.