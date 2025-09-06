Golpe, anistia e a farsa da paz

Estátua da Justiça em frente à Suprema Corte. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil / Divulgação

O Brasil vive uma encruzilhada.

De um lado, o Supremo Tribunal Federal julga o núcleo central do golpismo. O ministro Alexandre de Moraes reitera que pacificação não é sinônimo de impunidade, enquanto o procurador-geral Paulo Gonet aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de uma trama que tentou subverter a democracia.

De outro, o Congresso acelera propostas de anistia: no Senado, uma versão “light”, que alivia a multidão, mas endurece com os chefes; na Câmara, um “liberou geral” que apaga crimes políticos, reescreve os últimos quatro anos e tenta devolver direitos políticos ao réu mais ilustre.

No meio desse tabuleiro, o Senado foi palco de Eduardo Tagliaferro. O ex-assessor de Moraes apresentou denúncias graves, documentos e acusação de fraude processual. O risco é evidente: quando o STF falha no formalismo, a defesa ganha o que precisa — argumento de contaminação, nulidade, dúvida razoável. É nessa brecha que o jogo se complica.

Chegou a hora de separar justiça de vingança, e política de oportunismo. Quem organizou e financiou o ataque à democracia precisa responder. Quem foi apenas arrastado pela manada merece dosimetria justa. E, sim, qualquer excesso do Supremo deve ser corrigido pelo próprio Direito — não por um acordão que limpa a ficha de biografias manchadas.