Estado no vermelho, emendas no azul

Essa generosidade toda chega justamente em ano eleitoral, quando o governador tentará emplacar o vice como candidato. Duda Fortes / Agencia RBS

De um lado, o governo do Rio Grande do Sul projeta para 2026 um déficit de R$ 5,5 bilhões. Do outro, anuncia que vai dobrar o valor das emendas destinadas aos deputados estaduais: cada parlamentar, que hoje dispõe de R$ 2 milhões, terá R$ 4 milhões para distribuir. A rubrica total salta de R$ 110 milhões para R$ 220 milhões.

O Palácio Piratini garante que uma coisa não tem relação com a outra. O déficit é o déficit. As emendas são um “compromisso com o parlamento”. Uma forma, dizem, de compartilhar políticas públicas com quem circula pelo Estado e conhece as demandas locais. O discurso não está errado. De fato, prefeitos e deputados têm contato direto com necessidades reais da população de suas bases eleitorais.

Mas essa generosidade toda chega justamente em 2026, ano eleitoral, quando a maioria dos deputados buscará a reeleição — e o governador tentará emplacar o vice como candidato ao Piratini. É nesse contexto que o discurso de participação se transforma em combustível político.

O governo ressalta que o montante é pequeno diante do orçamento total: apenas 0,35% da receita corrente líquida. É verdade. Mas às vezes, mais do que o número, importa o símbolo. E o símbolo aqui é claro: enquanto se projeta um buraco de bilhões, abre-se espaço para ampliar o jogo político, dobrando a cota dos parlamentares.

No papel, é parceria institucional. Na prática, soa como moeda de troca. Um jogo que não é ilegal, é importante ressaltar. Mas que se torna especialmente conveniente quando coincide com as urnas. E o contraste é inevitável: um estado que carrega uma das maiores dívidas do país, que se apresenta como defensor do ajuste fiscal, mas que encontra espaço para atender ao interesse político-eleitoral.