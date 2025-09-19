Entre a toga, o parlamento e a facção

Oposição comemorou a aprovação da urgência do projeto de lei que deixou de ser da "anistia" para virar da "dosimetria". Bruno Spada / Brasilian Chamber of Deputies

A semana política foi um retrato fiel do Brasil de 2025: um país que tenta se proteger, mas não sabe muito bem de quem.

Primeiro, o Congresso decidiu acelerar a chamada PEC da Blindagem. É a tentativa de criar um escudo contra investigações futuras, reduzindo os riscos de parlamentares e autoridades serem alvo de operações judiciais. Votada a toque de caixa, a proposta é vendida como defesa da democracia, mas soa mais como autodefesa da classe política. Em tempos de instabilidade, cada um trata de cuidar da própria armadura.

Em paralelo, o projeto que vinha sendo chamado de PL da Anistia ganhou um novo nome: PL da Dosimetria. A troca de rótulo é mais do que cosmética — reconhece aquilo que deveria ter sido o ponto de partida: não se trata de absolver quem financiou, planejou ou depredou no 8 de janeiro, mas de discutir o tamanho das penas. A ideia é manter a condenação, mas reduzir a carga. Michel Temer abriu a casa, Aécio Neves ajudou na articulação, ministros do Supremo foram consultados por telefone, e a mágica se fez: anistia virou dosimetria.

Enquanto isso, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra um presidente de partido político acusado de vínculos com o PCC. A notícia expôs um flanco ainda mais preocupante: a política formal e o crime organizado não apenas se esbarram, mas podem caminhar lado a lado. Se o Judiciário pesa a mão contra golpistas e o Congresso se ocupa em reduzir suas penas, a fronteira entre o Estado e o submundo do crime fica cada vez mais borrada.