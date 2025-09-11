Entre a coragem e a cegueira: o voto de Fux

Fux votou por absolver Bolsonaro de todos os cinco crimes narrados pela PGR. Gustavo Moreno / STF/Divulgação

O voto do ministro Luiz Fux não foi apenas longo. Foi histórico. Num país em que a previsibilidade dos julgamentos do Supremo se tornou quase um axioma — já se sabe de antemão quem acompanha o relator, quem diverge e por onde —, ver um ministro romper o roteiro é, por si só, um acontecimento.

A divergência de Fux não deve ser lida apenas como gesto em favor de Bolsonaro, mas como um gesto em favor da divergência. O STF, que tem se tornado cada vez mais um tribunal de unanimidades pedagógicas, precisava desse choque. A democracia respira melhor quando existe espaço para dizer “não” sem medo do isolamento, ainda que o preço seja o desconforto da maioria.

É claro que há problemas. O acolhimento das preliminares processuais pode até se sustentar em bases sólidas, mas a absolvição do ex-presidente da acusação de tentativa de golpe de Estado beira o inacreditável. Uma coisa é a garantia da ampla defesa, outra bem diferente é tratar como “vaga cogitação” um projeto tão sistemático, que envolveu reuniões, minutas de decretos e pressão direta sobre as Forças Armadas. Palavras não são golpe, é verdade. Mas golpes começam com palavras, avançam com ensaios e só depois chegam às ações.

Mais grave ainda é o comportamento da militância que, até ontem, celebrava a perseguição judicial a qualquer crítico da Corte e, hoje, parte para ofensas abjetas contra Fux. O ministro é judeu, e não foram poucos os que recorreram ao antissemitismo como forma de desqualificá-lo. Isso não é crítica, é degradação moral. Quem se pretende guardião da democracia não pode, na mesma frase, reproduzir o ódio mais antigo e letal da humanidade.

Há, portanto, dois recados no voto de Fux. Um positivo: o de que a divergência técnica ainda existe, mesmo num Supremo que muitas vezes se comporta como ator político. E outro negativo: a tentação de confundir falhas processuais com absolvição de mérito, como se fosse possível apagar da História a tentativa de corroer o Estado de Direito.