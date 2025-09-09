Enquanto a República sangra, o plenário ri

Alexandre de Moraes, com seu habitual tom professoral e uma apresentação que lembrava mais uma aula magna do que um julgamento. Luiz Silveira / STF / Divulgação

Dois votos já foram proferidos. Começou, claro, com o ministro relator, Alexandre de Moraes, com seu habitual tom professoral e uma apresentação que lembrava mais uma aula magna do que um julgamento. Depois, Flávio Dino, que há pouco trocou o paletó do Ministério da Justiça pela toga do Supremo, imediatamente assumiu a condição de aliado de primeira hora do relator. Ambos foram categóricos: Jair Bolsonaro e Braga Netto tinham pleno domínio da trama golpista. A expressão usada foi “alta culpabilidade”.

E não, não se tratou de reunião de lunáticos num porão do Planalto. Foram autoridades de Estado mobilizadas para tentar fabricar um atentado contra a democracia. A cada slide de Moraes, desfilavam provas de que não eram ensaios improvisados, mas passos planejados para corroer o Estado de Direito.

Dino aproveitou para fixar jurisprudência: crime contra a ordem democrática é inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia. Traduzindo: o Congresso pode chiar, mas não pode apagar a Constituição com uma canetada. Para Dino, a anistia ampla que hoje circula nos corredores de Brasília já nasce natimorta no texto constitucional.

O problema é que essa leitura não é só apressada — ela é perigosa. A Constituição não conferiu ao Supremo o poder de blindar cláusulas contra debate político. O artigo 5º, inciso XLIV, fala em inafiançabilidade e imprescritibilidade, mas não menciona a palavra “anistia”. Interpretar “inafiançável” como “inatacável” equivale a criar um poder constituinte paralelo no STF.

A anistia, goste-se dela ou não, é uma prerrogativa típica do Legislativo, prevista expressamente no artigo 48, inciso VIII, como função do Congresso Nacional. E foi o próprio Supremo quem já reconheceu anistias políticas em contextos traumáticos da história brasileira. Não cabe ao Judiciário, portanto, amputar a competência do Parlamento em nome de uma hermenêutica criativa. A Corte pode – e deve – repelir abusos, mas não pode reescrever a Constituição para trancar de vez a porta da política.

No entanto, o espetáculo não é só jurídico, é também político. Vimos ministros trocando apartes, ironias com Mickey e Pateta, e até referências a noites em claro do colega Fux, inconformado com os arroubos dos companheiros de Turma. E não faltou piadinha infame com almoço, também. Um tribunal que não fala em uníssono e expõe seus egos em praça pública.

Mas, no fim, a substância não se perde. O que está sendo julgado não é uma divergência retórica nem uma disputa de vaidade. É o fato de que o presidente da República, seu vice escolhido, generais e ministros tramaram contra a democracia. A defesa pode tentar colar a narrativa de perseguição política, mas o que há no processo é algo muito maior do que preferências partidárias: é a linha divisória entre viver sob a lei ou sucumbir ao arbítrio.