Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Recomeço
Opinião

Brasília: Shaná Tová, tchê!

O 20 de setembro mostra que a derrota pode ser convertida em símbolo de identidade; e o Ano Novo judaico, que todo fim carrega em si a semente de um início

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS