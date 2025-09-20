Brasília: Shaná Tová, tchê!

A política brasileira sempre encontra formas de afrouxar os nós quando o nó aperta demais. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Chega ao fim uma das semanas mais terríveis da política brasileira. Terrível não apenas pela sucessão de fatos — um Congresso ocupado em se blindar, um STF sofrendo a ressaca do julgamento que dividiu o país, presidentes de partidos atravessados por suspeitas de vínculos com o PCC —, mas pela constatação de que o Brasil segue num labirinto institucional onde cada saída parece um novo beco.

Foi a semana da chamada PEC da Blindagem, em que deputados e senadores correram para aprovar potencialmente a maior cretinice da história recente: um salvo-conduto que reduz o alcance da Justiça sobre eles próprios. Uma tentativa de reforçar as muralhas do Parlamento, que em teoria deveriam proteger a democracia, mas na prática são como trincheiras de autopreservação.

Foi também a semana em que o velho PL da Anistia mudou de nome e de discurso, transformando-se em PL da Dosimetria. A mágica semântica não altera a essência: o Congresso se arvora no direito de revisar penas impostas a quem atentou contra os Três Poderes. A mudança de rótulo, ainda que tardia, confirma algo óbvio desde o início: não havia como absolver os responsáveis por um ato de violência tão explícito. Mas a política brasileira sempre encontra formas de afrouxar os nós quando o nó aperta demais.

E, como se não bastasse, a Polícia Federal passou a investigar um presidente de partido suspeito de ter relações perigosas com o PCC. A imagem de líderes políticos circulando nos mesmos ambientes do crime organizado escancara uma realidade que já não cabe mais na categoria de exceção. É o retrato de um Estado vulnerável às infiltrações que ele próprio deveria combater.

Seria apenas mais uma semana de desgaste, não fosse o calendário nos lembrar que hoje é 20 de setembro, data máxima da memória gaúcha. A celebração farroupilha é, acima de tudo, um símbolo de resistência. Não da resistência contra a lei, como tantas vezes se quer romantizar, mas da resistência da identidade de um povo. Um povo que, mesmo derrotado em batalha, transformou a derrota em bandeira e memória coletiva.

E é também este mesmo fim de semana que antecede o Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico. Uma tradição milenar que celebra não apenas a passagem do tempo, mas a possibilidade de recomeço. O calendário judaico nos lembra que cada ano é uma chance de rever erros, pedir perdão e reconstruir caminhos.

Se a política brasileira fosse capaz de aprender algo com essas duas datas, talvez não precisasse se esconder atrás de blindagens ou jogos de palavras. Bastaria assumir a responsabilidade por seus atos e buscar recomeços verdadeiros.