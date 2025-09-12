Brasil repete a sina: mais um presidente condenado

Ex-presidente acompanhou o julgamento em prisão domiciliar. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Quarenta anos depois da redemocratização, a estatística brasileira é de arrepiar: oito presidentes eleitos, dois sofreram impeachment e, agora, quatro podem ostentar passagens pela prisão. É uma marca comparável a países instáveis como o Peru, onde o destino dos presidentes costuma ser mais a cela do que a biografia. Nas democracias consolidadas, a prisão de ex-chefes de Estado é rara. Aqui, tornou-se rotina.

O voto de Fux foi histórico não só pela extensão, mas pela coragem de romper com a previsibilidade do tribunal, onde tantas vezes já se sabe quem acompanha o relator. Quando um ministro abre mão do conforto da maioria para sustentar sua leitura da lei, a democracia respira. Seu recado foi claro: ainda há espaço para discordar, ainda existe Supremo para além da unanimidade pedagógica.

Do ponto de vista técnico, o voto foi um trator. Horas de leitura, provas, precedentes. Fux lembrou que processo penal não é espetáculo, que réu tem direito à ampla defesa e que não se pode atropelar o contraditório diante de 70 terabytes de material probatório. Questionou também a competência da Primeira Turma e defendeu que juízes mantenham distância pessoal dos casos — um recado direto a Moraes.

Mas aí começa a contradição. Acolher falhas processuais é uma coisa; transformar reuniões, minutas e pressão sobre militares em “vaga cogitação” é outra. Palavras não são golpe, é verdade. Mas também é verdade que todo golpe começa com palavras e só avança quando a máquina do Estado é acionada.

O ponto mais frágil foi condenar Braga Netto, Mauro Cid e os envolvidos no 8 de Janeiro e, ao mesmo tempo, absolver Bolsonaro. Rigor para a base e flexibilidade para o chefe. O resultado é uma incoerência que ameaça corroer a legitimidade da divergência. Fux acertou ao lembrar que processo penal sério exige garantias. Mas errou ao tratar o que foi, no mínimo, um projeto de erosão do Estado de Direito como retórica de bar.