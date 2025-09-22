As ruas falaram, o Senado que escute

Manifestação em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As ruas do Brasil falaram no domingo (21).

De norte a sul, milhares de pessoas se juntaram em atos contra a excrescência que é a chamada PEC da Blindagem e contra o projeto da anistia, rebatizado agora de PL da Dosimetria. E o recado foi que a sociedade não engole a ideia cretina de transformar o Congresso em abrigo contra a Justiça. É importante marcar bem isso: não contra o Supremo, como tentaram vender os deputados, mas contra a Justiça em si.

Porque o que se aprovou na Câmara, com sobra, foi nada menos do que a tentativa de devolver aos parlamentares o poder de decidir se podem ou não ser processados. Um retrocesso ao tempo em que, na prática, processos contra deputados e senadores eram letra morta.

Naquela época, a “blindagem” virou sinônimo de impunidade. Agora, em 2025, reaparece com novo nome, mas com o mesmo cheiro. E num país em que a política já tem credibilidade baixa, entregar esse privilégio soa, como disse o senador Otto Alencar, como um tapa na cara do eleitor.

Por isso a reação nas ruas. Por isso o incômodo no Senado. Alencar, presidente da CCJ, promete pautar a PEC já nesta quarta-feira para “sepultá-la de vez”. O relator, Alessandro Vieira, antecipou no Gaúcha Atualidade desta segunda-feira (22) seu parecer pela rejeição. E o MDB, maior partido da Casa, já se declarou contra — embora 83% dos seus deputados tenham votado a favor da loucura. Tudo indica que o texto, tão celebrado pelo Centrão na Câmara, vai descer a ladeira do Senado direto para o cemitério das ideias indecentes de Brasília.

E aqui cabe a observação: não é vitória da esquerda, tampouco da direita. Se essa PEC morrer, será vitória da democracia. Simples assim. Num país em que a política já vive sob desconfiança, insistir em mais privilégios não é só erro, é insulto. A política pode até se enganar de vez em quando sobre a paciência do brasileiro. Mas a paciência do brasileiro já não se engana sobre a política.